Soudan: CMT et la paix

Khartoum — Le porte-parole du Conseil Militaire de Transition (CMT) Gen. Shamsedine Kabbashi a déclaré que les arrestations sont en cours pour les symboles du régime déchu, en plus de ceux soupçonnés de corruption des symboles de l'ancien régime et les personnes les plus en vue qui avaient déjà été arrêtées jusqu'à maintenant et mise en prison sont les deux frères du président déchu Abdullah et Abbas, soulignant qu'ils seront détenus dans l'État de Khartoum et dans d'autres États fédérés aux prisons.

Gen. Kabbashi a souligné que le CMT était très intéressé à la paix et que nous avions commencé à communiquer avec les porteurs d'armes. Nous nous félicitons également de l'annonce faite par le SPLM -Hilo de la prolongation du cessez-le-feu jusqu'à la fin du mois de juillet, exprimant sa bonne volonté et son ferme désir de paix. Et regrette le conflit qui a éclaté dans les zones de contrôle du SPLM et a tué un certain nombre de citoyens, tout en confirmant que le CMT était prêt à fournir assistance aux blessés dès qu'ils atteindraient des zones contrôlées par le gouvernement.