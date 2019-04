Soudan: Kabbashi donne un résumé de presse sur la performance du CMT

Khartoum — Le porte-parole du Conseil Militaire de Transition (CMT) Gen. Shamsedine Kabbashi a passé en revue les activités du (CMT) lors d'une déclaration de presse mercredi soir au Palais Républicain, précisant que le (CMT) tenait ses réunions quotidiennes avec ses quatre comités, son travail de terrain et ses communications avec les forces politiques et toutes les organisations de la société civile.

M. Kabbashi a déclaré que le président du (CMT) avait reçu plusieurs coup téléphoniques des dirigeants de pays frères et amis, y compris un appel téléphonique du président de la République arabe d'Égypte, du président tchadien Idriss Deby et du président de la République du Sud-Soudan, Salva Kiir Mayardit, prince héritier des Emirats Arabes Unis, le prince Mohammed Bin Zayed , le prince héritier de l'Arabie Ssaoudite, le prince Mohammed bin Suleiman et du Premier ministre éthiopien, Abi Ahmed.

Gen. Kabbashi a déclaré que le Président du CMT et son adjoint avaient rencontré un certain nombre de délégations de pays frères et amis, comme suit: La délégation de la Russie Fédérale, dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie envoyé spécial du président russe, une délégation de la République du Sud-Soudan, présidée par le président Salva Kiir, et la délégation égyptienne conduite par Ayman Badi envoyé spécial du président égyptien, le vice-président du CMT a rencontré l'ambassadeur de France et l'ambassadeur d'Italie.