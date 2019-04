Maroc: L'ONCA dédie un espace à l'agriculteur

L'Office national du conseil agricole (ONCA) s'engage en faveur de l'emploi et l'avenir du monde rural et place sa participation au 14ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2019) sous le signe d'une démarche intégrée de conseil au service de la promotion de l'emploi dans le monde rural.

En tant qu'accompagnateur du Plan Maroc Vert (PMV), l'ONCA s'est inscrit pleinement dans la politique de promotion d'emploi pour les jeunes ruraux et du renouveau agricole et rural, tout en poursuivant sa mission originelle de service public.

Par ailleurs, l'ONCA s'engage chaque jour à adopter une démarche méthodologique d'intervention et ce, dans le but d'offrir un accompagnement pointu à l'émergence d'une classe moyenne de coopératives agricoles entrepreneuriales et de sociétés de prestation de services.

A titre indicatif, environ 15,3 millions de jours de travail par an peuvent être créés autour de certaines filières agricoles phares, soit environ 61.000 emplois directs par an, explique le Conseil.

De ce fait, l'ONCA met en œuvre des techniques de pointe et des méthodes actualisées en vue d'assurer la pérennisation des efforts investis par l'Etat à travers des actions de formation, d'accompagnement et d'appui de ces coopératives. Ceci afin de leur assurer une certaine autonomie et donc au final migrer vers une approche «coopérative entrepreneuriale».

En effet, les coopératives agricoles entrepreneuriales jouent un rôle crucial dans le développement économique et social du Maroc et plus précisément dans la dynamisation de l'emploi des jeunes dans le milieu rural.

Par ailleurs, l'instauration du statut du conseil agricole privé (loi n°62.12) présente aussi une opportunité majeure permettant de créer des opportunités d'auto-emploi pour les ingénieurs, les techniciens et les apprentis agricoles, étant donné que l'Etat à lui seul ne peut absorber la totalité des lauréats des écoles de formation agricole.

La contribution de l'ONCA s'inscrit dans le cadre de ses missions d'encadrement et d'accompagnement des agriculteurs et la promotion d'une agriculture durable dans tous ses maillons. Cette contribution sera concrétisée à travers la mise en place d'un espace constitué de guichets thématiques dédiés au conseil agricole au profit des agriculteurs visiteurs du SIAM 2019.

Ces guichets thématiques concerneront six maillons de conseil agricole, à savoir la valorisation des eaux d'irrigation, les projets pilier II, l'organisation professionnelle et entrepreneuriale/sociétés de services, la conduite technique des filières agricoles végétales, la conduite technique des filières agricoles animales et les aides financières et les investissements.

Dans le cadre de ce vaste atelier à grande échelle, l'ONCA organise un programme de 200 voyages encadrés au profit de 12.000 petits et moyens agriculteurs et agricultrices ainsi que les conseillers agricoles de l'ONCA provenant des 12 régions du Royaume à l'occasion de cette édition du SIAM, qui constitue une plateforme unique et incontournable offrant aux différents acteurs régionaux et nationaux du secteur agricole un cadre d'échanges techniques, pratiques et managériaux autour des différentes filières du PMV.

Ainsi, en marge de cette édition et à l'instar des éditions précédentes, l'ONCA met à la disposition des agriculteurs visiteurs du salon, une borne interactive pour découvrir et se familiariser avec la plateforme «ARDNA», comme réseau virtuel de communication et d'appui conseil ouvert aux conseillers agricoles, chercheurs, professionnels et agriculteurs qui vient consolider les efforts de l'Office en termes d'assistance et de proximité avec la communauté agricole.

En outre, et dans le souci d'une bonne gouvernance, l'ONCA met en place un système d'information régional de planification et de suivi des activités de conseil qui lui permettra d'opérationnaliser les outils de pilotage, d'évaluation et de gestion du dispositif du conseil agricole afin d'améliorer la performance et la qualité des services rendus.

Enfin, l'ONCA couronne cette participation au Salon par la présentation de son "maillage territorial de conseil agricole" sur un écran interactif mis au service des agriculteurs, des professionnels du secteur agricole et de toutes personnes intéressées par l'agriculture régionale ainsi que les activités entreprises par l'ONCA dans les 12 régions du Royaume.

Par ailleurs, l'ONCA fait, cette année, plaisir à sa plus jeune cible à travers la distribution d'une bande dessinée mettant en vedette un conseiller agricole et un agriculteur dans différentes situations.

L'objectif étant de faire appel au côté «agriculteur» chez l'enfant et de lui faire vivre des scénarios en plein champ, tout en lui inculquant les bonnes pratiques agricoles de manière ludique et conviviale, une intarissable source d'inspiration pour les enfants.

Pour joindre l'utile à l'agréable, des crayons de couleurs seront également distribués pour que les enfants puissent laisser libre cours à leur imagination en coloriant les dessins de la bande dessinée.