Madagascar: Solutions informatiques et telecom - Nexthope présente Microsoft teams et son partenariat avec Jabra

Une assistance attentive aux explications des représentants d'Elytis et de Jabra

Entreprise malgache spécialisée dans l'intégration de solutions informatiques, réseau, telecom et progiciels de gestion, Nexthope multiplie les partenariats pour offrir aux utilisateurs les meilleurs services et produits possibles.

Communiquer d'une manière plus efficace. C'est l'un des secrets pour le développement des entreprises. Du coup, ce ne sont pas les initiatives qui manquent du côté des entreprises prestataires de services informatiques et de télécommunications qui proposent, en partenariat avec d'autres groupes régionaux et internationaux, des solutions informatiques et de télécommunications devenues des outils incontournables pour le développement et l'efficacité des entreprises.

Microsoft Teams. C'est le cas notamment de Nexthope, un des leaders du secteur à Madagascar et qui vient de présenter, hier, la nouvelle version de Skype for Business, dénommé Microsoft Teams, ainsi que son partenariat avec Jabra, spécialiste de l'acoustique et leader des solutions audio intelligentes. Concernant tout d'abord Microsoft Teams, présenté lors de ce séminaire par Elytis le distributeur régional des marques IT de classe mondiale, il s'agit d'un outil de collaboration développé par Microsoft et qui prend de plus en plus une importante dans le monde professionnel. « Microsoft Teams est l'application de messagerie idéale pour les entreprises et constitue un espace de travail pour la collaboration et la communication en temps réel, les réunions, le partage de fichiers et d'application, le tout regroupé au même endroit, ouvert et accessible à tous ». L'application s'intègre à la suite Microsoft Office 365 qui, rappelons-le, est la marque désignant les formules permettant de louer la dernière version de Microsoft Office et rassemble différentes offres pour les particuliers, les petites et les grandes entreprises.

Jabra. Nexthope a par ailleurs mis en avant lors de ce séminaire son partenariat avec Jabra le leader mondial des solutions de communications main libre. Grace à ce partenariat, Nexthope est en mesure de proposer aux particuliers et aux entreprises, un large choix de micro-casques, oreillettes et speakerphones adaptés à tous les usages et à toutes les architectures de voix traditionnelles et de communications unifiées. Les solutions acoustiques Java sont très appréciées auprès des centres d'appel mais également par les simples utilisateurs qui veulent disposer d'une liberté de mouvement dans leur lieu de travail, tout en communiquant d'une manière efficace. Filiale du groupe danois GN, Jabra qui sera donc représenté à Madagascar par Nexthope, a pour vocation de fournir à tous les profils d'utilisateurs des solutions mains-libres innovantes pour améliorer leur quotidien et maintenir leur productivité, quel que soit leur outil de communication. Jabra est le premier fabricant mondial de micro-casques sans fil et filaires.

Leader. A noter que la solution Microsoft Teams a été présentée, lors de ce séminaire par Elytis le distributeur régional de marque IT de classe mondiale comme Microsoft, Symantec, Lexmark, Viewsonic, Transcend et MSI. Quant à Nexthope, avec ses 125 collaborateurs composés d'experts et techniciens certifiés, elle est devenue une entreprise leader dans son secteur à Madagascar. Les opérateurs en télécommunication, les banques, les compagnies minières et pétrolières, les centres d'appel, et même les organismes internationaux lui confient la mise en œuvre et la maintenance de leurs infrastructures technologiques et système d'information. L'expertise de Nexthope est également très sollicitée dans la région ESA (East South Africa) pour des missions complexes en matière de Data center, sécurité et cœur de réseau des opérateurs en télécommunication et Internet. En accumulant les certifications, Nexthope est devenue en 5 ans, l'ambassadeur de confiance des constructeurs et éditeurs tels que Cisco Systems, Microsoft, HP, Dell, VMware, NetApp, Odoo, Ericsson, Alcatel, Ruckus... Une référence.