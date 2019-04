Sénégal: Création d'un Réseau africain contre les discriminations basées sur le travail, l'ascendance, l'esclavage et les croyances sociétales

communiqué de presse

Suite à la Conférence de Dakar sur « LE PARTENARIAT MONDIAL ET DES ACTIONS COMMUNES DANS LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION FONDEE SUR LE TRAVAIL ET L’ASCENDANCE Y COMPRIS LE SYSTEME DES CASTES », tenue à l’Hôtel Fleur de Lys, Dakar, Sénégal du 9 au 11 avril 2019, organisée à l’initiative de TrustAfrica, the Inclusive Project, Asia Dalit Right Forum, UNESCO, Amnesty International avec Global Call Against Poverty, IDSN, IMADAR et l’ONG CIVICUS, il a été créé un Réseau africain contre les discriminations basées sur le travail, l’ascendance, l’esclavage et les croyances sociétales (exemple : Sorcellerie).

Les membres de ce réseau ont :

- Manifesté leur volonté de joindre leurs efforts pour combattre toutes les formes de discriminations basées sur l’ascendance, le travail et les croyances sociétales en Afrique et dans la Diaspora,

- Exprimé leur volonté de s’ouvrir à toutes les organisations impliquées dans la lutte contre toute forme de discrimination,

- Décidé d'inscrire leur démarche dans la logique de participer à la création d’un mouvement global de lutte contre les discriminations basées sur le travail et l’ascendance et les croyances sociétales.

Sont membres de cette coalition les Organisations suivantes :

- RADDHO

- Forum civil

- Amnesty international Sénégal

- LSDH

- Forum du justiciable

- GCAP

- ONDH

- Mouvement citoyen

- Timidria Niger

- G5 Sahel/Esclavage

- Temedt Mali

- Fondation Sahel Mauritanie

- ARED Tchad

- Comité de veille Burkina Faso

- Organisation for the Right of African Descent

- NRJ/KREOL, Ile Maurice

- GRAN LEKOL FILOZOFI, Ile Maurice

Fait à Dakar le 11 avril 2019