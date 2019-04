Cote d'Ivoire: Salubrité à Toumodi - La ville fait sa toilette

Toumodi, la cité de l'agouti, a lancé le 17 avril, à la sous-préfecture, une vaste opération de salubrité visant à faire la toilette des rues, quartiers et restaurants de la commune.

Cette opération dénommée "grand ménage de Paquinou" qui intervient à quelques jours de la fête de Pâques, est initiée par la mairie, en collaboration avec l'Ong "villes propres et développement durable" et la Plateforme des services du Bélier, avec l'appui du programme emploi jeunes et développement des compétences (Pejedec).

Au total, ce sont près d'une centaine de femmes qui ont pris d'assaut, les tas d'immondices de la gare routière, les caniveaux obstrués par le sable et divers déchets solides.

Et avec à leurs côtés Inès Yomafou, sous-préfet de Toumodi, la sénatrice Tamini Adjoua Louise et la 4e adjointe au maire, Thérèse Djamala. Balais à la main, ces femmes ont investi les différentes artères de la commune, pour les débarrasser de sachets et divers déchets.

Quant aux jeunes, pelles, brouettes et râteaux en mains, ils avaient pour mission, de faire le plein des tricycles, tracteurs et bennes tasseuses ? de ces ordures amassées pour les transférer à la décharge.

Aux populations sorties nombreuses pour prendre part à l'opération, Inès Yomafou, a expliqué qu'un environnement sain, c'est la santé et c'est toute la famille, voire toute la Côte d'Ivoire qui gagne. Aussi a-t-elle engagé chacun à s'approprier l'opération afin qu'elle connaisse le succès escompté.

Quant à la sénatrice Tamini Louise, elle a rappelé aux femmes, cette époque passée où chaque mère mettait un point d'honneur à la propreté de son foyer et de ses alentours. Ce qui évitait les nombreuses maladies à la maisonnée.

Pour Thérèse Djamala, 4e maire adjointe de la commune de Toumodi, cette initiative est à saluer. Car elle va donner un éclat particulier et un visage plus reluisant à la commune. Et permettre aux visiteurs attirés par Pâquinou, de festoyer dans un cadre sain et agréable.

Elle en a profité pour exhorter les femmes de Toumodi à faire sienne, cette activité, en balayant chaque jour, leurs maisons et ses alentours afin de garantir la salubrité de leur commune.

"Le maquis village", lieu de regroupement de la quasi- totalité des restaurants qui proposent des mets typiquement du terroir, et qui reçoit de nombreux visiteurs, a également été sillonné dans tous ses compartiments par les femmes, au cours de cette opération de salubrité publique.