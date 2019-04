Burkina Faso: Kunde 2019 - Freddy de Majunga, Kiri Kanta et Roga Roga, invités d'honneur

Les Kunde, la cérémonie de récompense des «meilleurs» artistes au Burkina Faso, se tiendra cette année le vendredi 26 avril 2019 à Ouagadougou, plus précisément au palais des Sports de Ouaga 2000.

Cet évènement culturel majeur du continent s'étant forgé une «respectabilité internationale» qui conforte le leadership culturel du Burkina, est placé cette année sous le patronage de la Première dame du Faso, Sika Kaboré.

Tapis rouge avec une parade de «Sapeurs» en direct sur la télévision BF1, dîner gala, défilé de mode, prestations d'artistes et remises de trophées, ce sont là les grandes articulations de la soirée des Kundé 2019.

Le plateau artistique quant à lui, sera composé de 15 artistes invités dont 7 du Burkina, 5 de la Côte d'Ivoire, 1 du Bénin, 1 de Madagascar et 1 du Congo Brazzaville.

Il s'agit notamment de la compagnie Fienta qui est une troupe de danse de sourds muets, Marie Gayeri, Amzy, Big solide, Tanya, Josias Boena et Limachel (burkina). Bebi Philip, Kiff no Beat, Rocky Gold, Kerozen et Magic Diezel viendront de la Côte d'Ivoire tandis que Freddy de Majunga est l'invité de Madagascar, Kiri Kanta du Bénin et Roga Roga du Congo.

«Nous avons essayé de mettre les petits plats dans les grands. Tous les contacts ont été établis avec les artistes qui vont venir. Concernant le décor, les techniciens sont en train de venir et nous serons au rendez-vous.

Le grand public est invité à venir assez tôt parce que nous voulons que le dîner se passe entre 20h et 21 h afin de faciliter le travail de retransmission en direct sur la RTB et sur Africable.

La climatisation est prise en compte et nous promettons une très belle fête», a laissé entendre le commissaire général des Kunde, Salfo Soré alias Jah press.

Selon les conférenciers, l'innovation de cette année se fera ressentir dans la décoration, l'aménagement de la salle et d'autres surprises.

Notons que Alpha Ouédraogo dit Alpha'O et Maguy Leslie Oka assureront l'animation de la cérémonie. Les tickets (50.000 FCFA/ personne et la table de 10 personnes à 500.000 FCFA) sont déjà disponibles selon les organisateurs.

En rappel, les trois nominés au Kunde d'or 2019 sont Floby, Maï Lingani et Nabalüm. L'After Kunde aura lieu le samedi 27 avril au palais des Sports de Ouaga 2000 avec les artistes Kiff No beat, Bebi Philip, Rocky Gold, Magic Diezel et 5 lauréats des Kunde.