Gabon: LBV - Les agents du (RGOE) en atelier de formation

Les agents du Recensement Général de l'Offre Educative (RGOE) ont été gratifiés d'un atelier de formation. Ledit atelier de formation des agents recenseurs s'est tenu du 2 au 16 avril 2019 à Libreville au Gabon. Une trentaine de personnes pour la province de l'Estuaire ont bénéficié de cette formation.

Plusieurs agents recenseurs ont pris part à l'atelier de formation s'inscrivant dans le cadre du projet d'Appui à la production des données statistiques basiques et à l'élaboration du Plan Sectoriel de l'Éducation (PSE) de l'UNESCO en partenariat avec la Banque Mondiale, Agence Française de Développement, UNFPA, Unicef. L'objectif général, nous disent les initiateurs, est de produire les statistiques basiques pour élaborer le Plan Sectoriel de l'Éducation(PSE).

Entre autres objectifs, « disposer d'une cartographie des structures éducatives dans l'ensemble, renseigner les indicateurs du développement durable dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche. Il faut dire que les outils de collecte ont été élaborés avec l'expertise statistique de l'Unesco présentés et validés en amont par le comité stratégique composé des directeurs et des secrétaires généraux".

Neuf questionnaires au total et de différents ordres de formation étaient aussi du rendez-vous du donner et du recevoir. Il s'agit de :

1) Crèche /garderie ;

2) Pré-primaire ;

3) Primaire

4) Secondaire général

5) Enseignement technique,

6) Formation professionnelle ;

7) Enseignement supérieur ;

8) École normale ;

9) Alphabétisation.

Les initiateurs de cette formation ont précisé que les agents recenseurs en formation sont composés essentiellement des techniciens des ministères de l'éducation et de la formation. Le recrutement s'est fait auprès des responsables des administrations concernées.

La formation quant à elle, était axée sur :

 La présentation du RGOE2019 ;

 Les taches, le comportement et les responsabilités de l'agent recenseur ;

 Le déroulement de l'interview ;

 L'instruction sur remplissage de la fiche de dénombrement ;

 La présentation et instruction sur le remplissage des différents questionnaires physiques.

 L'utilisation de la tablette pour l'enregistrement des données par l'agent recenseur auprès du responsable de l'établissement.

Les organisateurs ont tout de même souligné et rappelé que les formateurs sont les référents des ministères. Ces encadreurs sont en charge de l'éducation et de la formation. Ils sont de l'équipe technique chargée des aspects administratifs dudit recensement sous l'expertise de la Direction Générale des Statistiques (DGS). C'est une première dans le secteur de l'éducation et de la formation sur l'ensemble du territoire national. Des équipes sont en formation dans chaque province en vue de ce recensement. Nous sommes l'équipe de la province de l'Estuaire. Les dispositions ont été prises par la DAP (Directrice d'Académie Provinciale) de l'Estuaire pour le bon déroulement des travaux.