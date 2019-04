Angola: Les chrétiens célèbrent le vendredi saint

Luanda — Le vendredi saint se célèbre le 19 avril, date à laquelle les chrétiens vont souviendront du jugement, de la passion, de la crucifixion, de la mort et de l'inhumation de Jésus-Christ, à travers divers rites religieux.

Vendredi saint est un jour férié mobile qui sert de référence pour les autres dates.

Il est calculé comme le premier vendredi de la pleine lune suivant l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère sud ou l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, qui peut se produire entre le 22 mars et le 25 avril.

Dans l'Église catholique, ce jour appartient au triduum pascal, la période la plus importante de l'année liturgique. L'Église célèbre et contemple la passion et la mort du Christ. C'est donc le seul jour où l'Eucharistie n'est pas célébrée du tout.

Etant un jour où le Christ crucifié est contemplé, les règles liturgiques prescrivent que ce jour et le samedi suivant (samedi saint), le crucifix soit vénéré par un geste de génuflexion, c'est-à-dire sur les genoux.

Cependant, même sans la célébration de la messe, une célébration liturgique de cette journée a lieu dans le rite romain.

Une telle célébration a une certaine ressemblance avec la célébration de l'Eucharistie, dans sa structure, mais elle en diffère essentiellement par le fait qu'elle n'a pas la prière eucharistique, la partie la plus importante de la messe catholique.

En bref, la célébration de la mort du Seigneur consiste en une adoration du Christ crucifié, précédée d'une liturgie de la Parole et suivie de la communion eucharistique des participants.

Toute la liturgie catholique de ce jour est une fonction du Christ crucifié. Ainsi, la liturgie de la Parole cherche à amener les fidèles au mystère de la souffrance et de la mort de Jésus, qui apparaît ainsi comme une action libre du Christ, pour le salut de tous les hommes.

La vénération de la croix, symbole du salut, entend concrétiser l'adoration du Christ crucifié.

La communion eucharistique est, pour l'Église, la forme la plus parfaite d'union avec le mystère pascal du Christ et constitue pour cette raison un aboutissement dans l'union des fidèles avec le Christ crucifié.

L'Église exhorte les fidèles à observer en ce jour certains signes de pénitence, dans le respect et la vénération de la mort du Christ. Ainsi, il les invite à la pratique du jeûne et de l'abstinence de la chair.

La mort de Jésus-Christ a sa grande signification trois jours plus tard avec sa résurrection un dimanche, juste après la Pâque juive.

La résurrection de Jésus-Christ est le point central et le plus important de la foi chrétienne. Par sa résurrection, il prouve que la mort n'est pas la fin et qu'il est vraiment le Fils de Dieu.

Pour célébrer la mort et la résurrection du Christ, des messes festives sont célébrées tout au long du dimanche.