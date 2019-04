Algérie: Accident de la route - 12 morts et 15 blessés en 24 h

Alger — Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant les dernières 24h causant le décès de 12 personnes et des blessures à 15 autres, indique jeudi un bilan de la Protection civile.

Selon la même source, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 10 mortels ayant causé le décès de 12 personnes et des blessures à 15 autres, évacuées vers les établissements de santé.

Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Biskra avec 02 personnes décédées et une autre 01 blessée, suite à une collision entre un véhicule et 01 bus, survenue sur la RN n 46, commune de Chaiba daira d'Ouled Djellal.

Par ailleurs, les secours de la protection civile sont également intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 02 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffages et chauffe-bain, au niveau des wilayas de Médéa et de B.B.Arreridj.