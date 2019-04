Madagascar: Rallye Passion Antsirabe - L' « Africain blanc » est de retour au volant

Le coup d'envoi du Rallye Passion sera donné ce jour dans la ville d'eaux.

32 équipages prendront le départ de ce rallye qui durera trois jours dont un revenant. Patrick Cejudo revient dans la compétition automobile au volant d'une Subaru UBARU M12 aux couleurs d'Assitance Plus. Ancien coureur d'il y a 17 ans passé, il sera de retour avec la même ferveur et la même passion pour le sport automobile. « Africain Blanc » est le pseudo officiel de Patrick depuis 25 ans, qu'il est résident à Madagascar dans le monde professionnel. Il déteste être appelé en « zanatany » mais plûtot « vazaha Rakoto » pour les intimes. « Vazaha Rakoto » est l'autre inscription sur la subaru.

Actuellement âgé de 61 ans, sa motivation est de montrer aux jeunes qu'on peut toujours progresser à cet âge et d'encourager davantage les coureurs à s'investir dans le sport automobile pour leur épanouissement personnel et du sport automobile malgache en général. » Le volume de travail m'a toujours empêché de revenir avant », a-t-il expliqué. Assistance Plus qui est le sponsor officiel de l'équipage a maintenant 23 années d'implantation à Madagascar.

Assistance Plus est une société d'évacuation sanitaire et de plateau d'assistance à Madagascar dont Patrick Cejudo est le Président Directeur Général. Le co-pilote est Eric Begue qui n'est autre que le Directeur des Opérations de la Société. A Madagascar, le sport automobile et le tennis sont les sports financés par la société.