Madagascar: Pâques - Le Festival Evangélique I lancé

La chorale Ampifitia sera une des têtes d'affiche du festival

La première édition du « Festival Evangélique I » se tiendra à Antsirabe le Lundi de Pâques, 22 avril durant toute la journée au Saint Joseph à Antsirabe. Au menu, rien que des chansons à la gloire du Tout Puissant et de ses soldats. Les chorales qui seront présentes sont : Hosana, Ampifitia, Kerobima, Kt Ambatovinaky et Ny Koraita. Autant de formations qui ont imposé leur style et sont adulées par les amateurs du genre. Kerobima est connu pour ses titres comme « Aza ilaozanao » ou les sonorités se composent avec les mélodies des chansons d'antan, ou « Kalon'ny fahiny ». Avec sa chanson, « Soa Jesoa fa teo », la chorale Ampifitia a accédé au panthéon de la musique évangélique.

Un morceau entre le blues de l'Eden et les amertumes de la vie terrestre. Hosana apercé le cœur des fidèles avec son titre « Matoky anao ». Ces formations ont su élargir l'horizon de la chanson évangélique en créant des morceaux sortant du canon habituel. Comme Ny Koraita qui a donné ses lettres de noblesse à la variété évangélique, avec des titres tels « Antsoy Jesosy », n'ont plus rien à prouver. Et enfin, la chorale du Kt Ambatovinaky, solide et appelée à de nombreuses représentations. Avec ce plateau, le Saint Joseph va sûrement monter au ciel le temps d'une journée.