Soudan: Les journalistes soudanais organisent une marche pour soutenir la révolution

Khartoum — Les journalistes soudanais ont organisé, mercredi un marché en faveur du sit-in devant le QG des forces militaires, le rassemblement a commencé devant l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA).

Le porte-parole des journalistes a demandé que les médias soient corrigés et récupérés pour être des porte-parole du peuple plutôt que des régimes et que les médias sont la conscience du peuple, exigeant la liberté de la presse et expliquant qu'ils vont commencer à récupérer la union des journalistes soudanaise et le Syndicat des journalistes soudanais et qu'il n'y a pas de restrictions à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, Justice et liberté et rester en phase avec la nouvelle expression de la rue et du citoyen et que le peuple soudanais soit la référence.