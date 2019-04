Sénégal: Dématérialisation du visa sur les états financiers - Gaindé 2000 lance la plateforme orbus link

Dans le cadre de l'entrée en vigueur du visa obligatoire sur les états financiers, Gaindé 2000, un des partenaires fournisseurs de signatures électroniques agréés par l'ordre national des experts comptables et comptables agréés (Onecca), a lancé une plateforme dénommée Orbus Link Comptable.

Cette application permet de faciliter la visualisation de la signature électronique des états financiers par toutes les parties prenantes.

Pour accompagner la décision prise par l'Etat rendant obligatoire le visa des états financiers, Gaindé 2000 a initié une plateforme de dématérialisation dénommée Orbus Link Comptable, une application prédestinée à lier la fonction des agents de comptables agréés à leurs clients. Cette plateforme a été lancée hier, mercredi 17 avril. «Il y a une nouvelle disposition qui rend aujourd'hui obligatoire le visa des états financiers. Pour rendre opérationnel cette disposition, nous avons pris l'initiative de mettre en place cette plateforme qui permettra à toute personne qui désire voir ses états financiers visés, de pouvoir entrer en relation avec son comptable et de permettre également au comptable une fois qu'il a effectué le visa, de rendre ce visa électronique visible par des moyens technologiques auprès des partenaires à qui c'est destiné », a expliqué Ibrahima Nour Eddine Diagne, administrateur général de Gaindé 2000.

Toutefois, il précise que la plateforme Orbus Link n'est pas aujourd'hui la seule application validée par la direction générale des impôts et des domaines comme étant celle qui doit véhiculer les états financiers visés. «La signature électronique c'est un élément qui est invisible si on se limite à celui qui la détient. Pour que la signature électronique soit visible, il faut que celui qui la reçoit la lotisse pour visualiser. Donc toute la valeur ajoutée de cette plateforme c'est qu'elle permet une continuité numérique entre le déposant et le destinataire final», a-t-il laissé entendre. Selon M. Diagne, la plateforme va être opérationnelle avant la fin de cette semaine et sera limitée aux experts comptables et comptables agréés qui utilisent déjà leurs signatures électroniques.

Moustapha Ka, président de l'ordre national des experts comptables et comptables agréés (Onecca) trouve que la plateforme Orbus Link Comptable vient à son heure dans la mesure où, elle permet d'avoir une dématérialisation complète de ce processus avec des états financiers et une signature dématérialisés. « Au lieu de recevoir des documents papiers à vérifier, l'application nous permet d'avoir accès à l'information de nos clients. Une fois que le processus d'élaboration des états financiers est fait, ce qui suit, c'est la liasse. Cette liasse est transmise à travers cette plateforme et l'expert-comptable peut par cette application faire un certain nombre de diligence », soutient-il.