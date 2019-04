Congo-Brazzaville: 15e édition du Festival Nsangu Ndj-Ndji - Patrick Nganga sera de la partie

L'artiste congolais multi disciplinaire, basé en Côte-d'Ivoire, présentera son spectacle intitulé «Maboko», combinant mode, musique et danse. L'événement aura lieu du 5 au 9 juin, à Pointe-Noire, et réunira plusieurs talents du pays ainsi que d'ailleurs.

Le projet «Maboko» (mot en langue lingala qui veut dire les mains et aussi les acclamations) a été initié par l'artiste Patrick Nganga lui-même. Il a pour objectif d'encourager les gestes qui sauvent à travers les mains, de venir en aide aux autres de quelque manière que ce soit, avec des actions simples mais positives et porteuses de solutions.

Donnant les raisons du choix porté sur "maboko", un mot à double sens, l'artiste a expliqué : «Nos mains nous servent à faire quelque chose, à accomplir une tâche précise, une mission, une activité. L'effet de cela dépend des objectifs à atteindre ou de l'idée derrière chaque acte. Nous nous invitons à poser, avec nos mains, des actes qui bénissent, qui sauvent, qui apportent la joie et la paix. Nos mains doivent être des instruments de bénédiction pour la société. Par ailleurs, on acclame quelqu'un qui pose un acte positif, un acte qui fait du bien. Ainsi donc, nous encourageons nos "maboko" à faire du bien et par la suite, nos "maboko", donc nos mains, recevrons des "maboko", c'est-à-dire des acclamations».

Créateur de mode et du label Orven Panfora, Patrick Nganga, musicien, chorégraphe, danseur et autres, n'a pas fini d'étonner par son talent. Ses multiples casquettes se reflètent dans le spectacle «Maboko» qui combine danse contemporaine, musique traditionnelle et mode. Un spectacle scindé en trois parties (danse, musique, défilé de mode) qui sera exécuté en grande partie par lui-même. L'artiste animera aussi une conférence sur l'impact de la mode sur les activités culturelles et un atelier d'initiation à la couture réservé aux enfants.

Notons que cette année, trois sites ont été retenus pour abriter la quinzième édition du festival Nsangu Ndji-Ndji. Il s'agit de l'Espace Yaro, l'Institut français du Congo et le Stade Kokolo-Kopa qui accueilleront, outre Patrick Nganga, d'autres grands noms de la musique congolaise et d'ailleurs comme Plasma de France, Aline de l'Angola, le duo Sefoudi-M Sylla de Guinée, Rumba Music de la République démocratique du Congo, Queen Koumb du Gabon et Koré Yeelen du Mali.