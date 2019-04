Cote d'Ivoire: La RTI se lance dans la production de films documentaires retraçant la vie des vedettes ivoiriennes

La Rti a présenté, en avant-première, le film documentaire «L'Afrique c'est magique !». Occasion pour son Dg d'annoncer que cette réalisation donne le ton de la production de documentaires retraçant la vie des grandes figures ivoiriennes.

C'est parti ! La Rti se lance dans la production de films documentaires qui accordent une place de choix à la vie et aux parcours des figures de proue, notamment, dans le domaine des arts et de la culture.

Le ton a été donné avec le documentaire « L'Afrique c'est magique !», une réalisation qui met en avant l'excellent parcours du mythique groupe ivoirien Magic System.

Au cours de l'avant-première, hier, au cinéma Majestic à Marcory zone 4, le Dg Fausséni Dembélé, a indiqué que ce film produit avec le concours de plusieurs autres structures « va ouvrir beaucoup d'autres horizons pour l'ensemble de la culture ivoirienne, d'une manière générale, et particulièrement pour les vedettes ivoiriennes».

Pour lui, il y a de la matière. «Nous avons beaucoup d'icônes de la musique ivoirienne : Alpha Blondy, Tiken Jah...

Il y a en outre dans notre musique tradi-moderne, des légendes comme la grande Allah Thérèse ou encore Soro N'Gana. On a un bon vivier. La Rti va donc travailler pour produire des documentaires sur ces grandes figures de notre patrimoine», a-t-il fait remarquer.

Tourné, à Abidjan, Ouagadougou et Paris, le film de 52 mn met en vedette les quatre «Gaou» du célèbre groupe Magic system. Il retrace leur parcours qui, après mille et une difficultés, a décollé à force de persévérance et de travail acharné.

Pour le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, présent à la cérémonie, le film «est une leçon de vie qui doit inspirer la jeunesse ivoirienne».

Tout comme Maurice Bandaman de la Culture et de la Francophonie, il a salué le courage et l'ardeur au travail des quatre musiciens qu'il a comparés au Beatles, célèbre groupe britannique né en 1960 et composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Le ministre, porte-parole du gouvernement ivoirien, a, par conséquent, invité les jeunes Ivoiriens, à tirer les leçons du parcours des quatre artistes-chanteurs qui ont aujourd'hui le vent en poupe. «Magic System fait la fierté de la Côte d'Ivoire », s'est-il réjoui.

Pour Asalfo, leader du groupe Magic System, le film lance un message fort à la jeunesse ivoirienne. Celui de la persévérance et d'un monde sans frontière, creuset de la vraie fraternité et trait d'union entre tous les peuples.

A noter que le Premier ministre était représenté à cette grande première par Mme Faber.