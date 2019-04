Ile Maurice: Business model - Restructuration pour Margarine Industries et Quality Beverages

Deux firmes locales, Margarine Industries et Quality Beverages, envisagent une restructuration. L'objectif consiste à repérer la structure légale la plus appropriée pour les aider à optimiser leur synergie.

L'une est âgée de 64 ans et l'autre de 52 ans. En dépit de leur performance remarquable selon le dernier rapport financier de l'année se terminant au 31 décembre, le conseil de direction de Margarine Industries Ltd et celui de Quality Beverages Ltd, puisqu'il s'agit bien de ces deux sociétés, estiment que l'heure de la restructuration a sonné.

Dans une annonce publiée le 11 avril sur le site de la Stock Exchange of Mauritius où les valeurs de ces entreprises sont cotées, les membres des deux conseils d'administration déclarent avoir invité la direction des deux entités à soumettre des propositions de restructuration par rapport à leurs activités. L'objectif de la démarche vise à recommander la structure légale la mieux appropriée susceptible d'aider ces deux sociétés à optimiser leur synergie.

Impossible d'amener les dirigeants de ces entreprises à en dire davantage sur les facteurs qui ont incité leur conseil d'administration à envisager une restructuration. Ils disent être tenus à une procédure de communication par étapes, conformément à leurs obligations à adhérer aux exigences du marché boursier.

Une explication plausible serait la nécessité de s'adapter soit à des changements imposés soit à de grands enjeux susceptibles de bouleverser leur quiétude. Une quiétude qui illustre leur solide assise dans le monde des affaires. Et pour cause. La production de la margarine de table et la margarine industrielle est l'affaire de Margarine Industries Ltd. Cette dernière est aussi productrice de beurre présenté sous la marque Butterfly et de ghee aussi appelé le mantègue.

Hausse de 11 % des revenus

Les affaires sont bonnes pour Margarine Industries Ltd, comme en témoigne le dernier rapport financier. Les revenus sont passés de Rs 634,9 millions en 2017 à Rs 706,5 millions en 2018, soit une hausse de 11,3 %. Les profits étaient au rendezvous même s'ils ont enregistré une baisse de 2,8 % en chutant de Rs 18,5 millions en 2017 à Rs 18 millions en 2018.

Margarine Industries Ltd est une des rares sociétés cotées en Bourse, qui versent un dividende important à ses actionnaires. Le montant au 31 décembre 2018 était de Rs 50 par action. Un investisseur détenant 1 000 actions aurait encaissé Rs 50 000. Faut-il encore pouvoir en trouver. L'absence de transaction sur les actions offertes à Rs 923 lors de la séance d'hier pourrait signifier qu'il est peu probable de trouver des investisseurs prêts à échanger une telle action porteuse.

Quant à Quality Beverages Ltd, créée en 1955, elle est spécialisée dans la production et la distribution de boissons gazeuses et de boissons non pétillantes. Son nom est intimement lié au groupe PepsiCo, anciennement Pepsi-Cola, multinationale américaine en- gagée dans le secteur agroalimentaire. Quality Beverages est le producteur et le distributeur local de la gamme de produits de PepsiCo. Parmi ses produits, il y a le Pepsi, boisson gazeuse au goût de la noix de cola, le 7 Up, le Lipton Ice Tea, le Mirinda, le Tropicana, le café Lavazza et l'eau Vital.

Le bilan financier pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2018 indique que Quality Beverages Ltd a enregistré une hausse de 1,97 % de ses revenus. Ceux-ci grimpent de Rs 890,5 millions en 2017 à Rs 908 millions en 2018.

La société a certes réalisé des profits de Rs 18,1 millions en 2018, mais ce montant est inférieur aux Rs 30,5 millions de l'année précédente. C'est au niveau du secteur d'embouteillage et de la distribution qu'il y a une baisse de forme de la société. Le résultat final est passé de Rs 32,6 millions à Rs 16,8 millions. Lors de la séance d'hier, son action s'échangeait à Rs 16,60.

Tout comme Margarine Industries Ltd, Quality Beverages Ltd a distribué des dividendes à ses actionnaires. Le montant distribué par cette société était de Rs 17,9 millions.

Margarine Industries Ltd et Quality Beverages Ltd font partie du groupe Currimjee. Ce dernier est engagé dans sept secteurs d'activités. Ce sont les télécommunications, les médias et la technologie de l'information ; l'immobilier ; le tourisme et l'hébergement ; le commerce et les services financiers ; l'énergie ; l'alimentaire & les boissons; produits pour maison et soins personnels.