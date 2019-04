Ile Maurice: Blanchiment d'argent - Le directeur de Train to Gain arrêté par l'ICAC

Harris Bheemul, directeur de la compagnie Train to Gain Co Ltd, a été arrêté par la commission anticorruption ce jeudi 18 avril. Il est accusé de blanchiment d'argent.

L'enquête de l'Independent Commission Against Corruption a été lancée suite à une requête du ministère du Travail. Les officiers suspectaient Harris Bheemul de faire de fausses réclamations au Human Resource Development Council (HRDC) sous le Youth Employment Progamme (YEP). Pendant l'enquête, il a été découvert que la compagnie a falsifié des réclamations concernant 66 stagiaires et a empoché Rs 556 384.

De plus, le directeur de Train to Gain Co Ltd est sous le coup d'une enquête de la Criminal Investigation Division de Moka pour faux et usage de faux.