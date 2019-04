Ile Maurice: Curepipe - Un suspect arrêté avec plusieurs objets prohibés

Mohammad Faiz Fokeera a été arrêté et traduit devant le tribunal de Curepipe ce jeudi 18 avril et une accusation provisoire de «possession of dangerous drugs» a été retenue contre lui. Plusieurs objets prohibés ont été retrouvés sur l'habitant de Phoenix. Le suspect, âgé de 29 ans, a été reconduit en cellule.

Lors d'une patrouille, deux limiers de la Divisional Supporting Unit de Curepipe ont été intrigués par l'allure d'un motocycliste. Ils l'ont approché et lui ont demandé ses papiers. Mohammad Faiz Fokeera a déclaré que son permis n'était pas en sa possession avant de s'enfuir. Les deux policiers l'ont pris en chasse. Pendant la course-poursuite, le suspect a lancé son casque sur l'un des policiers. Ce dernier, atteint au ventre, est tombé. Son collègue n'a pas lâché l'affaire et a été vite rejoint par d'autres membres de l'équipe et l'homme a été arrêté.

Une fouille a été effectuée sur lui. Mohammad Faiz Fokeera était en possession d'un «toy gun», d'une bouteille en plastique transparente contenant de la méthadone, une capsule, un coup-de-poing-américain et une seringue. Mohammad Faiz Fokeera comparaitra à nouveau en cour le 25 avril prochain.

L'opération était menée par les constables Daroga, Summun, Deljoor, Toofany, Gokhool, Lagarde, Bisnauth, Gungapersand, Magon, le caporal Bundhoo sous la supervision du sergent Deelchund.