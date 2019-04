Congo-Brazzaville: Célébration - Pointe-Noire, bientôt ville centenaire

Créée le 11 mai 1922, la capitale économique du Congo aura cent ans, le 11 mai 2022. Les autorités s'apprêtent déjà à célébrer cet évènement historique qui marquera l'ascension vers un avenir prometteur.

Lieu de mémoire par son patrimoine matériel et immatériel, la ville de Pointe-Noire se présente comme un objet pertinent d'études pour des générations futures. Dans trois ans, elle aura totalisé cent ans. Cet événement historique qui s'annonce grandiose et attendu par tout le monde est une occasion pour les autorités de la ville de rendre hommage à tous les hommes qui l'ont bâtie.

Aussi l'événement permettra-t-il aux plus jeunes de découvrir la carte postale de Pointe-Noire de l'époque coloniale et aux anciens de préserver et de faire revivre sa mémoire. Surnommée Ponton ou Ndjindji par ses habitants, en référence à l'ancien village des pêcheurs sur lequel elle a été bâtie, cette ville a été par son passé un lieu chargé d'histoire, mais également une cité dont le destin est lié à celui des acteurs politiques du temps colonial. La construction d'un port en eau profonde et du Chemin de fer Congo-Océan, grande entreprise ayant nécessité jusqu'à cent vingt-cinq mille travailleurs, font partie de son histoire.

Pour mobiliser tous ces travailleurs dans le Moyen-Congo qui n'est alors peuplé que de quatre cent mille habitants en 1920, le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, Victor Augagneur, crée alors la circonscription du chemin de fer Congo-océan, le 26 septembre 1921, avec pour chef-lieu Loudima. Ainsi, Pointe-Noire devient pour la première fois un district à part entière et éclipse Loango.

Cette situation a fait en sorte que la population grimpe et la ville acquiert un statut d'importance. La nouvelle réalité comporte bien des défis mais, tout comme ses bâtisseurs, aujourd'hui les autorités municipales sont plus que déterminés à rendre Pointe-Noire plus moderne. La fête du centenaire sera un merveilleux tremplin vers un avenir prometteur. Située à quelque 510 km de Brazzaville, la ville de Pointe-Noire est l'ancienne capitale du Moyen-Congo, à l'époque coloniale, et du département du Kouilou au moment de l'indépendance. Aujourd'hui séparée de ce dernier, elle est devenue un département à part entière divisé en six arrondissements.