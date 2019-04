Congo-Brazzaville: Handball - Les dames de la DGSP honorées par la direction du club

Les joueuses de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), qui ont occupé la troisième place lors de la 35e édition des championnats d'Afrique des vainqueurs de coupe à Oujda, au Maroc, ont reçu, lors de leur accueil par le président général du club, le 18 avril, des consignes particulières. Elles doivent désormais rêver plus grand.

Pour leur première participation à une compétition africaine, la section handball de la DGSP a marqué les esprits. Elle a laissé une bonne impression en complétant le podium de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe qui s'est jouée du 5 au 15 avril, à Oujda. Serge Oboa a eu les mots justes pour féliciter et encourager les joueuses à poursuivre sur cette lancée.

« Nous pouvons dire que mission accomplie, parce qu'à cette même place on s'était fixé comme objectif d'atteindre le podium. Désormais, le club fait partie des grandes équipes africaines. Il s'agira pour nous de pérenniser cela », a précisé le DGSP. L'appétit venant en mangeant, le président général du club a demandé à ses joueuses de travailler dur pour non seulement repartir à la reconquête de l'Afrique mais aussi dans le but d'améliorer leur classement sur l'échiquier continental.

« L'année prochaine, nous devrons repartir en compétition africaine pour améliorer le podium. Pour une première fois que nous participons, je crois qu'on a laissé une très bonne impression. Il est fort possible que demain matin, certains mythes pourront tomber. Parce que nous sommes passés à côté de les briser », a précisé le président général de ce club multidisciplinaire.

Conscient du principe selon lequel, "en sport, on ne triche pas", Serge Oboa mettra à la disposition de l'équipe les moyens en vue de lui permettre d'entretenir cette flamme. « Je sais que les temps sont très durs, l'année prochaine, nous allons nous débrouiller à mettre à votre disposition le minimum de moyens pour que vous puissiez travailler, travailler encore durement. Ce n'est qu'à travers le travail que nous pouvons avoir les prétentions d'avoir des bons résultats », a précisé Serge Oboa.

Le secrétaire général du club a insisté sur la formation, les stages et autres conditions qui permettront, selon lui, au club de relever d'autres challenges dans les compétitions de haut niveau. « Nous demandons simplement à la direction des clubs, la formation car le sportif doit être sur cette guerre d'étoile, comme un perpétuel apprenti... les stages et autres conditions incessantes nous permettront de redoubler d'effort, aller vers plus de gain dans les compétitions à venir. Car notre emphase reste à jamais de maintenir la cible des performances par des victoires et jamais d'échecs à penser subir », a commenté le capitaine François Elion Ndouniama. Notons que les dames de la DGSP ont regagné le pays la nuit du 17 au 18 avril. Elles ont eu droit à un carnaval avec leur réception par le DGSP, président général du club.