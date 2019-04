Sénégal: Ziguinchor, Sédhiou et Foundiougne hôtes d'ateliers sur la PF

Dakar — Le Cadre des religieux pour la santé et le développement (CRSD) organise une série d'ateliers de renforcement de capacités à l'intention du personnel de santé et de "Bandjénu gox" (relais communautaires) de Ziguinchor, Sédhiou et Foundiougne sur la planification familiale du 20 au 22 avril.

Ces sessions visent à impliquer davantage les "Bandjénugox" des localités ciblées dans la sensibilisation sur les bienfaits de la planification et la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, indique un communiqué parvenu à l'APS.

A travers cette série d'activités, note le texte, "le Cadre des religieux pour la santé et le développement poursuit son combat pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile au Sénégal".

Le CRSD, une organisation inter-religieuse fondée en 2014, veut dans sa démarche, encourager le dialogue et la coopération entre les communautés religieuses du pays afin de faire progresser le développement, améliorer la santé maternelle et infantile, etc., rapporte la même source.