Congo-Brazzaville: Festival "Congo na Paris" - Le rendez-vous des natifs et descendants du Bassin du Congo

La troisième édition de l'événement aura lieu du 18 au 19 mai, à Paris, sur le thème « Zonga mboka - Retour au pays ». Cette thématique, une invite à la diaspora congolaise de participer au développement social et entrepreneurial des Congo, permettra aux participants d'évoquer les possibilités de créer un pont entre les Congo, la diaspora et les amis de l'Afrique pour révéler le meilleur de ce continent.

Placées sous le signe de la convivialité entre diasporas congolaises, les rencontres professionnelles prévues sont un cadre d'expression, de rencontre et de networking à l'intention de la diaspora ainsi que des acteurs économiques, sociaux, culturels pour le développement des deux Congo.

Le festival "Congo na Paris" a pour ambition de favoriser la corrélation entre l'Europe et l'Afrique en fédérant la diaspora. C'est à ce titre qu'au cours de cette édition, il est prévu cinq tables rondes autour de plusieurs thématiques, entre autres, "Investir au Congo: enjeux, défis et développement" ; "L' écosystème de la tech en Afrique: comment monter et/ou accompagner un projet tech au Congo" ;"Le Congo se livre: ballade littéraire autour du bassin du Congo et " Congolais et champion:partage expérience de sportifs originaires du Congo".

Deux ateliers sont également prévus sur le retour au pays, en référence au thème principal de cette édition et sur le royaume Kongo. Une soirée B2B pour favoriser le networking entre participants.

Outre l'ambition de promouvoir la diversité, le vivre ensemble et la mixité sociale tout en affirmant les spécificités culturelles et inciter la jeunesse à s'engager dans des projets sociaux, culturels et citoyens, le festival a pour objectif de mettre en lumière les atouts, les potentialités touristiques et économiques du Congo, développer des relations entre les acteurs de l'industrie créative et le grand public.

"Congo na Paris" se veut être la voix, le rendez-vous des industries créatives africaines. Devenir le carrefour des rencontres de la diaspora congolaise et africaine en France et en Europe, il est le reflet d'un paysage culturel en mouvance pour un changement incontestable : le rayonnement des Congo.