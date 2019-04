Congo-Brazzaville: Les élèves les plus performants de l'AISB participeront aux sommets sur le leadership en Amérique

Les rencontres prévues pendant l'été aux États-Unis seront organisées sur les campus des meilleures universités américaines, telles que Harvard, Yale, John Hopkins et UCLA. Elles rassembleront des élèves motivés des collèges et des lycées et constitueront une excellente occasion de développer leur leadership, de se préparer pour l'université et aux responsabilités qui les attendent dans le monde interconnecté d'aujourd'hui.

En prélude aux sommets, le 7 juin prochain, l'école American international school of Brazzaville (AISB) organisera sa toute première graduation des élèves de la classe de terminale. Dès janvier dernier, ils ont commencé à recevoir des lettres d'admission dans les universités américaines. À l'heure actuelle, tous les finalistes ont au moins deux choix possibles.

Par ailleurs, les élèves de l'AISB ont assisté également, du 25 au 31 mars, à la Canadian university of Dubai, aux conférences internationales (sommet sur le leadership des ambassadeurs et MUN). Sur le modèle des conférences annuelles des Nations unies (MUN: Model United nations), ils représentent différents pays du monde, effectuent des recherches, écrivent des résolutions, en débattant et en faisant du lobbying.

L'école est officiellement inscrite auprès du US Collège Board en tant que centre de test SAT (Scholastic assessment test) pour la République du Congo. AISB est le seul centre de test dans le pays capable d'administrer les examens SAT. En tant que centre d'examen agréé, des élèves du Congo peuvent s'y inscrire et passer les différents examens SAT proposés tout au long de l'année. L'école serait également éligible pour administrer le PSAT, ACT et étudie la possibilité de devenir un centre de test TOEFL dans un avenir très proche.

AISB prépare les enfants à évoluer dans un monde globalisé

Accréditée auprès de l'association des collèges et écoles du Middle states depuis le 1er décembre 2017, AISB propose un programme américain du primaire au secondaire. Cette école est également membre active de l'Association des écoles internationales en Afrique et de l'Association pour le progrès de l'éducation internationale.

Les différents cours offerts aux élèves sont en langue anglaise, sauf pour le français, le chinois et l'espagnol. « Nous suivons un programme rigoureux conçu pour aboutir au programme avancé de placement (Advanced placement, AP) des lycéens à l'Université. L'AP est régi par le College Board des États-Unis et ouvre les portes des universités aux États-Unis et dans le monde », a déclaré la directrice, le Dr Laura Viban.

Aujourd'hui, l'école est passée de cinquante-trois à environ cent vingt élèves qui représentent plus de trente-huit nationalités. L'esprit international, la diversité et l'inclusion sont des modes de vie dans cet environnement multiculturel. Le personnel enseignant professionnel est composé d'enseignants titulaires d'un diplôme universitaire supérieur, d'un titre d'enseignement professionnel et d'une vaste expérience en enseignement. Grâce aux succès de ses élèves, à ses programmes éducatifs rigoureux, à son personnel excellent et dévoué et à son engagement, AISB prépare les enfants à évoluer dans un monde globalisé, dans le strict respect des personnes, de la communauté et des valeurs, tout en découvrant leur potentiel et dépassant leurs limites.

C'est cette vision que développe le Dr Laura Viban, qui assure la direction par intérim de l'école, depuis le 4 mai 2018. Elle est titulaire d'un doctorat en éducation en leadership et gestion de l'éducation de la William Howard TAFT University, Colorado, aux États-Unis. Elle est détentrice de deux maîtrises, une en éducation du College of New Jersey, aux États-Unis, et une autre maîtrise en linguistique appliquée. Son brevet d'enseignement est également délivré par le College of New Jersey. « Je fais partie de l'équipe de direction de l'AISB au cours des quatre dernières années avant d'être nommée directrice par intérim. Je suis fière de compter environ vingt ans d'expérience dans les écoles internationales d'Afrique et d'Europe. Cette année, l'AISB a enrichi les programmes avec l'ajout des langues chinoise et espagnole et l'introduction du programme d'études pour les élèves de douzième année (classe de terminale) ... », a déclaré le Dr Laura Viban.