Congo-Brazzaville: Rencontre - « Mon week-end à Brazza », un rendez-vous touristique et culturel

Prévue du 19 au 20 avril à l'Institut français du Congo, l'activité qui vise à vendre la destination Congo se verra orchestrer par une série de conférences, expositions, balades touristiques et concerts musicaux.

Activité ouverte à tout le public, c'est avec bonheur que l'Institut français du Congo (IFC) abritera cet événement. De l'organisation à la réalisation, cet organisme, qui milite énormément pour l'émancipation du tourisme et de la culture au Congo, n'a pas manqué d'apporter sa pierre à l'édifice en disposant des moyens techniques, matériels et financiers nécessaires pour cet événement. A en croire Marie Audigier, directrice déléguée de cet établissement, l'IFC se positionne comme l'un des partenaires incontournables de cette rencontre.

Durant deux jours, de 10h à 18 h, le public pourra s'offrir un majestueux tour de découvertes à travers différents stands érigés dans le hall de l'IFC. Le village des stands comprendra, entre autres, exposants des organismes nationaux de tourisme, créateurs de modes, hôteliers de la place, centres culturels et artistiques, et biens d'autres.

Pour Erica, une abonnée de la médiathèque de l'IFC, l'activité semble avoir un goût alléchant. « Dans le carnet de programme de l'IFC de ce mois-ci, cette activité avait vraiment attiré mon attention. Et je n'ai plus qu'une envie : satisfaire ma curiosité. Je crois aussi que cette initiative égayera mes vacances cette année car je compte bel et bien mettre en pratique tout ce que j'acquerrai comme connaissances et découvertes », nous a-t-elle confié, tout enthousiaste.

S'agissant des conférences, il y en aura deux. La première se tiendra le vendredi soir et portera sur comment l'initiative privée pourrait booster le secteur touristique au Congo et combien les réseaux sociaux regorgent d'énormes potentialités dans la promotion du tourisme. La journée de clôture, quant à elle, vibrera grâce un échange sur le thème « A la découverte de Brazzaville », des projections en boucle de films valorisant les richesses touristiques et culturels du Congo, des visites guidées des lieux touristiques en bus et des spectacles de musique par des artistes congolais. Alors, n'hésitez pas d'aller passer d'agréables moments d'apprentissage et de découverte.