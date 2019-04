Algérie: La concertation est préalable à la création de zones de pêche réglementées

- La création et la gestion des Zones de pèche réglementées (ZPR) nécessite l'implication et la concertation avec les pécheurs et les acteurs du secteur pour une exploitation durable de la ressource halieutique, a indiqué jeudi à Alger le directeur général de la Pêche et de l'Aquaculture, Taha Hamouche.

Intervenant lors d'un atelier de concertation sur les zones de pêche réglementées, M. Hamouche a souligné l'importance d'adopter une démarche participative et consultative impliquant les acteurs du secteur invités à décliner leurs points de vue sur la création de ces zones.

M. Hamouche a expliqué que la création des ZPR fera l'objet d'un décret exécutif, et qui s'inscrit dans le cadre du mandat de la direction générale pour la pêche et l'Aquaculture (DGPA).

Ce texte doit encadrer, a-t-il détaillé, la construction des zones de pèche réservées, pour assurer une exploitation durable de la ressource halieutique ainsi que la conservation et la régénération des écosystèmes, favorisant le maintien et le développement de cette ressource.

Le même responsable a rappelé que le secteur de la pèche a pris des mesures visant la protection de la ressource à travers notamment la définition des lignes de références avec des zones interdites à la pèche et l'instauration de la période de repos biologique pour certaines espèces.

Cet atelier a constitué une occasion pour informer les administrations et les parties prenantes concernées sur les expériences régionales en Méditerranée, sur les actions récentes en Algérie développés par la DGPA et le programme d'appui à la diversification de l'économie pour le secteur de la pèche et de l'aquaculture (DIVECO 2).

Lancé en 2015, DIVECO 2, un programme de coopération avec l'union européenne vise à appuyer le secteur de la pèche dans l'exécution de sa stratégie et prendra fin en mai prochain.

Un nouveau programme de coopération halieutique avec l'Union européenne est en cours de discussion et devra être mis en œuvre à partir de 2020.