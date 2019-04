Madagascar: BNI Madagascar - « Mitombo », une nouvelle offre épargne pour les particuliers et les PME

Banque universelle, la BNI Madagascar multiplie les offres bancaires afin de répondre aux besoins d'une large gamme de clientèle.

La BNI Madagascar continue d'innover. Après le lancement du fameux teasing « Gagner plus sans efforts » , qui enregistre un énorme succès ,la banque met en place son nouveau produit, en l'occurrence le Plan d'Epargne à Intérêts Progressifs dénommé « Mitombo ».

Plusieurs critères

Comme son nom l'indique, l'offre « Mitombo » permet de se constituer une épargne et de la faire fructifier progressivement grâce à des taux d'intérêts rémunérateurs évoluant selon plusieurs critères. Toujours dans le but d'apporter des produits et services accessibles et adaptés aux besoins de ses clients, la banque leur propose ainsi cette offre innovante d'épargne qui leur permet de placer leurs économies en toute sécurité et d'en tirer une plus-value importante, à travers une rémunération avantageuse qui progresse selon l'importance du placement et sa durée.

Inédite

« Il s'agit d'une offre inédite de placement sous forme de plan d'épargne d'une durée de 3 ans avec des taux d'intérêts annuels progressifs pouvant atteindre jusqu'à 10 %. Avec un premier dépôt minimal de 300 000 MGA, le client est libre d'alimenter son Plan d'Epargne régulièrement par des virements permanents et à tout moment par des virements occasionnels. Plus l'épargne est importante et plus elle s'inscrit dans la durée, plus son rendement sera supérieur. « Mitombo bénéficie donc d'un double critère de rémunération, » explique Lanja Randriatsimialona, Directrice Marketing et Communication de la Banque. Les clients pourront donc constituer leur épargne à leur rythme et compter sur un placement sûr avec Mitombo, figurant parmi les plus rentables du marché. Cette offre destinée aux particuliers, PME et petites associations est disponible dans toutes les agences de la BNI.