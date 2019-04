Afrique: Présélectionnés pour la CAN Egypte 2019 - Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari bientôt en stage à Rabat !

Les arbitres Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari, présélectionnés par la Confédération africaine de football (Caf), en prévision de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019, s'apprêtent à quitter le pays pour un stage bloqué d'une semaine, soit du 28 avril au 5 mai prochain, à Rabat, au Maroc. Les Congolais s'en vont approfondir leur savoir, conformément aux règlements de cette Can, la 32ème de la série, avant de rester à l'attente de la liste définitive.

La Caf a présélectionné 27 arbitres centraux de 22 nationalités différentes. La Tunisie et l'Egypte comptent, chacun, 3 arbitres. Le Maroc vient en deuxième position avec 2 arbitres. Le reste de pays notamment, l'Algérie, l'Angola, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, l'Ethiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Mali, la Namibie, la RDC, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Seychelles, le Soudan et la Zambie, un arbitre chacun. La RDC est représentée par l'international Jean-Jacques Ndala, tandis que son compatriote, Oliver Safari Kabene fait partie d'une autre liste, celle des arbitres assistants. Ils sont 29 au total. En tout cas, c'est au terme de ce stage que la Caf établira une liste définitive des arbitres qui iront à la CAN. Bonne chance aux Congolais.

Pour rappel, c'est depuis la 14ème édition de la Can-Libye 1982, que les arbitres congolais n'ont plus jamais tenu le sifflet à une phase finale de ce grand rendez-vous continental. Le dernier Congolais à avoir presté comme arbitre central, dans cette Can de Libye, n'était autre que l'international Kabongo Kambaji. Voici, il y a donc 37 ans, soit 18 CAN passées sans les hommes en culote noir de la RDC.

Jean-Jacques Ndala, faut-il le dire tout haut, est l'un des meilleurs sifflets du continent de ce jour. C'est lui le faiseur des grands classico congolais. Il a comme bilan cette saison, trois matches de la Ligue des champions de la Caf (Orlando-Horoya, Lobi Stars-WAC et JS Saoura-Simba FC), et deux matches aux éliminatoires de cette CAN, notamment : Nigeria-Lybie et Angola-Burkinafaso. Dans toutes ses prestations, il a toujours été accompagné de son compatriote Olivier Safari Kabene comme arbitre Assistant. Et souvent, il forme un trio arbitral congolais avec Blaise Nabina, qui, malheureusement, ne fait pas partie de cette liste, parce que tout simplement, il ne fallait prendre qu'un Congolais.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que, avant cette CAN, le duo congolais, Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari, ira officier la Coupe du monde de football de moins de 20 ans qui se tiendra du 23 mai au 15 juin 2019 en Pologne.