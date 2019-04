Soudan: Le Gouvernement de l'accord national est le " fruit " du dialogue soudanais

Saeed Al Tayeb — La nation soudanaise attende de ses différents spectres politiques et communautaires ainsi que les milieux étrangers (cercles gouvernementaux et centres d'études) la composition du gouvernement national, l'un des recommandations du dialogue national purement soudanais, dans le cadre de la mise en œuvre de ce qui a adopté dans le document national qui inclut 900 recommandations convenus par tous les participant au processus du dialogue des partis politiques, des mouvements armés et des autres organisations politiques.

Les congressistes ont discuté au cours d'une année complète et par six comité spécialisés, de l'économie, de la politique, de la sécurité, de la paix, de l'identité et des relations extérieures et ont parvenu après l'examen et l'analyse précisé, à un ensemble de requis et recommandations qui doivent être mises en place. Le prochain gouvernement devrait être un gouvernement de taches nationales chargé de jouer un rôle limite c'est pour diriger le pays pour trois ans jusqu'aux élections de 2020. Le gouvernement attendu devrait chercher au développement des citoyens premièrement et de l'économie, de faire les soudanais oublier les années de la haine, de positions négatives et de conflits afin que tout le peuple soit au cœur d'un seul homme pour réaliser l'unité, la dignité et prospérité du pays. Le nouveau gouvernement est attendu de relancer les capacités des citoyens pour les consacrer vers le développement et la renaissance du peuple soudanais ainsi d'être juste dans les tâches, la distribution des rôles, des opportunités d'emplois, de la richesse, des ressources et de l'énergie à toutes les parties des ?tats et partout le pays.

Le gouvernement prévu devrait avoir la capacité de répondre et satisfaire tous les besoins et toute demande dans tous ce qui concerne la vie des citoyens : la sécurité, les services, les medias, la culture, les sports et la phycologie. C'est à dire que le gouvernement devrait avoir quatre capacités. Tout gouvernement fait face de nombreuses difficultés sauf ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que la question de l'identité est déjà résolue, la forme du gouvernement est choisie par tous ceux qui ont participé au processus du Dialogue (saut quelques mouvements armés et la gauche) ainsi que la question de la gestion de l'Etat a été aussi réglée grâce aux expériences de ceux qui sont prévus de prendre part au gouvernement de l'accord national.

Enfin, nous savons exactement que l'action politique vise à préserver les constantes et les données nationales existantes ou visant à modifier et donc le gouvernement national à venir est un mécanisme de changement positif. Sur le travail politique il n'y a pas des animosités continues ou des amitiés permanentes ou continues, mais l'action politique cherche à parvenir à d'intérêt continu et durable et que la patrie doit être l'intérêt continu et permanent. Fin