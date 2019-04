Maroc: 22ème Prix Charjah pour la création arabe - Trois Marocains primés au Caire

Trois Marocains lauréats de la 22ème édition du Prix Charjah pour la création arabe, ont reçus leurs distinctions, mercredi au Caire.

Il s'agit de Adil El Annaz, lauréat du premier prix dans la catégorie "critique" pour son étude portant sur "la représentation interprétative de l'histoire dans le roman arabe", alors que son compatriote Mohamed Mokhtari s'est vu décerner le deuxième prix pour son roman "Comme un chant brisé". Moustapha Saidi a remporté, quant à lui, le deuxième prix dans la catégorie "littérature pour enfants" pour sa pièce "La petite peintre et le perroquet". La liste des lauréats de la 22ème édition du Prix Charjah pour la création arabe comprend 19 vainqueurs dans six catégories, à savoir la poésie, la nouvelle, le roman, le théâtre, la littérature pour enfants et la critique. Dans la catégorie poésie, le prix a été décroché par la Tunisienne Mouna Rezki, alors que le Syrien Nouras Ibrahim s'est adjugé le premier prix dans le concours du roman.

L'Egyptien Ali Hassan a été sacré dans la catégorie "théâtre", alors que sa compatriote Sali Abou Al Ola a décroché le premier prix de la littérature pour enfants. Dans la catégorie nouvelle, l'Irakien Chaker Al Ghazi s'est adjugé la première place.

Dans une déclaration à la MAP, Adil El Annaz s'est dit "heureux d'avoir obtenu ce prestigieux prix", indiquant que cette performance va l'encourager à consentir davantage d'efforts pour plus de distinctions. "Il s'agit également d'un hommage à l'ensemble des jeunes écrivains et créateurs marocains, qui ne cessent de produire des oeuvres et études distinguées sur la scène culturelle arabe", a ajouté El Annaz, enseignant de langue arabe.

La cérémonie de remise des prix dans les différentes catégories s'est déroulée en présence d'une pléiade d'intellectuels et d'écrivains arabes.