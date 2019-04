Maroc: Le Raja s'offre l'IRT et revoit ses ambitions à la hausse

Les hooligans ont fait de nouveau des siennes à Rabat

Le Raja de Casablanca s'est imposé 1-0 face à l'Ittihad de Tanger, mercredi en match de mise à jour de la 22ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football. L'unique but de la rencontre, disputée au stade Père Jégo à la capitale économique, a été inscrit par Zakaria Hadraf à la 49ème minute.

Grâce à cette victoire, la 5ème d'affilée, les Verts consolident leur 2ème position au classement du championnat avec 43 points, derrière le Wydad de Casablanca (52 pts).

Les Tangérois, eux, demeurent 3èmes avec 35 unités.

Dans l'autre match en retard de la 22ème journée, l'équipe des FAR a été tenue en échec à domicile par la Renaissance de Berkane sur le score d'un but partout. Les Militaires ont été les premiers à ouvrir la marque suite à un penalty victorieusement transformé par Mehdi Berrahma à la 51è minute de jeu, avant que Laba Kodjo n'égalise une dizaine de minutes plus tard en faveur du club de la cité des Oranges (67è).

Au terme de cette rencontre, l'AS.FAR rejoint le Difaâ Hassani d'El Jadida à la 8è position du classement avec 30 points, une unité devant son adversaire du jour (10è).

Il y a lieu de signaler qu'une trentaine d'éléments des forces publiques ainsi que deux supporters de l'équipe des FAR ont été blessés à la fin de ce match.

Des incidents de violence ont éclaté aux derniers instants du match lorsque des supporters des FAR ont commencé à déraciner des sièges et à causer des dommages matériels aux installations du complexe, tout en s'en prenant aux éléments des forces de l'ordre en jetant des pierres et des fumigènes et tentant de pénétrer sur la pelouse du stade, fait-on savoir de même source.

Les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir l'ordre et maîtriser les auteurs des troubles, ajoute-t-on, précisant que 32 d'entre eux ont été blessés ainsi que deux supporters des FAR, ce qui a nécessité leur évacuation au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina et à l'hôpital militaire de Rabat pour recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, le championnat national se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 25ème journée dont le bal sera ouvert ce soir (20h00) par la rencontre qui opposera, au Grand stade de Marrakech, le KACM, bon dernier, à l'OCK non encore tiré d'affaire.

Samedi, quatre matches sont à l'ordre du jour. Il s'agit, en effet, d'affiches qui ne manqueront pas d'attrait avec CAYB-MAT (16h00), MCO-DHJ (16h00), OCS-FAR (18h00) et RCOZ-CRA (20h00). La clôture de cette manche est prévue dimanche avec le derby WAC-Raja (16h00), et les recontres IRT-RSB et FUS-HUSA.