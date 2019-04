Ile Maurice: Construction - Lafarge (Maurice) lance «Lakaz Mazik», un sac de ciment biodégradable

Lafarge (Maurice) ne cesse de faire montre de sa capacité novatrice. Outre ses différents types de ciment qui répondent aux besoins environnementaux, la compagnie a lancé hier Lakaz Mazik, un sac de ciment qui se dissout intégralement dans la bétonnière. Ce produit, fait entièrement à partir d'une matière végétale provenant du bois, est une nouveauté pour les chantiers mauriciens.

Testé en Europe et localement dans des laboratoires, Lakaz Mazik assure une qualité irréprochable, selon la direction de Lafarge (Maurice). Ce produit phare, «pratique et répondant à une vraie problématique d'efficacité sur le chantier», est désormais disponible dans les Binastores et dans la majorité des quincailleries mauriciennes. Et ce, au même prix qu'un sac de ciment standard.

Produit commercial, Lakaz Mazik traduit aussi l'innovation et l'engagement de l'entreprise envers le respect de l'environnement. Celle-ci dit vouloir intégrer durablement des pratiques de développement dans son processus de production. «L'innovation et le progrès dans ce secteur ne peuvent se construire seuls», souligne Urs Straub, Managing Director de Lafarge (Maurice) et Chief Executive Officer de LafargeHolcim Océan Indien.

«En étant à l'écoute de nos collaborateurs et de nos différentes parties prenantes, nous avons identifié les diverses problématiques auxquelles les utilisateurs font face sur les chantiers. Parmi celles-ci, figurent l'enjeu du temps de réalisation, la poussière qui émane lors de la manipulation et les déchets sur sites», poursuit-il. Et d'ajouter que Lakaz Mazik foule des chantiers de construction avec la solution pour répondre à ces enjeux.

Le nouvel emballage garantit en effet de meilleures conditions de travail aux utilisateurs en réduisant considérablement l'exposition à la poussière. Alors que les sacs de ciment sont considérés comme une source de pollution non-négligeable sur les chantiers, ce sac biodégradable, produit et développé par le cimentier mondial et l'entreprise Billerudkorsnas (entreprise suédoise fabricant de pulpe et de papier), propose, lui, une solution durable à Maurice.

«Il nous a paru indispensable de trouver une méthode qui permette de réduire cet impact environnemental tout en facilitant l'utilisation du ciment», fait valoir le Managing Director de Lafarge (Maurice). «Lakaz Mazik s'inscrit à 100 % dans une logique durable. Nous estimons d'ailleurs que ce sac permet de réduire d'environ 30 % l'empreinte carbone d'une construction... »