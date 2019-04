Soudan: Le Chef du Comité Politique rencontre l'ambassadeur du Tchad

Khartoum — Le chef du Comité politique du Conseil Militaire de Transition (CMT) le Lt-Gen. Omar Zainalabidine a informé l'Ambassadeur de l'État du Tchad à Khartoum Salih Hamed Hégra sur la situation politique générale dans le pays et de la nature de la transformation survenue afin de satisfaire les demandes du peuple. Lt-Gen. Omar lui a donne un éclairage sur les objectifs que le CMT plan d'atteindre, soulignant l'attachement du Conseil à l'importance de la coopération entre le Soudan et le Tchad.

L'ambassadeur tchadien a déclaré dans un communiqué de presse que le changement de gouvernement au Soudan n'affectera pas les relations et les liens entre le Soudan et le Tchad, qui sont liés à un certain nombre de liens sécuritaires, militaires, économiques, commerciaux et sociaux , tout en ajoutant que ces relations exigent sécurité et stabilité entre les deux pays et la stabilité de la région.

L'ambassadeur du Tchad a déclaré que son pays soutenait la stabilité du Soudan et continuerait à contribuer à la paix au Darfour en soutenant la réconciliation et en assurant la médiation du processus de paix, soulignant la nécessité de la coopération entre les deux pays sur un certain nombre de questions dans la région, notamment la lutte contre le terrorisme et le maintien du fragile accord de paix en République centrafricaine.

L'ambassadeur tchadien a salué le comportement civilisateur et pacifique des manifestants lors des manifestations qui ont conduit au changement de gouvernement et la partialité des forces armées à la volonté du peuple soudanais.