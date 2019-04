Soudan: La solidarité des révolutionnaires confirme la réalisation de l'état de droit

Khartoum — Lors d'une conférence de presse organisée jeudi par 'l'Association des Professionnels Soudanais (APS)' au 'Marché Arabe =centre ville de Khartoum' , le Chef de la 'Solidarité des Révolutionnaires (SR)' M. Alam Alhuda Ahmed Osman a souligné le souci de (SR) à respecter l'état de droit, instaurer des institutions, des droits et des libertés et établir les bases d'un système de bonne gouvernance fondé sur la supervision, la responsabilité, la justice et la transparence. Renoncer à la violence et aux discriminations négatives et raciales afin de bâtir une nation accessible à tous.

Al-Huda a réitéré sa position avec le principe du transfert pacifique du pouvoir, l'établissement de relations étrangères équilibrées, la sauvegarde du prestige de l'État et l'interdiction de toute ingérence dans les affaires intérieures, appelant à l'absorption et à l'emploi de la jeunesse, la lutte contre l'oisiveté, le respect de la diversité et à la participation des jeunes à la prise de décision et à la défense des droits de l'homme et des droits de l'enfant.