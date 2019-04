Madagascar: Rugby - « Tsaradia » et « Terres en Mêlées » main dans la main

Un partenariat qui se traduit par l'octroi de billets d'avions à l'association pour ses déplacements intérieurs surtout au tournoi de rugby scolaire organisé annuellement chaque mois de septembre.

Le ciel est bleu entre « Tsaradia » et TEM.

Un nouveau partenaire. Les jeunes joueurs et joueuses, les techniciens et l'équipe de « Terres en Mêlées » pourront s'envoler. En effet, le lancement officiel du partenariat entre la compagnie aérienne « Tsaradia » et l'Association « Terres en Mêlées » s'est déroulé, hier, à Ankorondrano à travers la signature de la convention de partenariat entre Jean-François Devaux et Pierre Gony, respectivement, Directeur Général de « Tsaradia » et Fondateur/Directeur Général de l'Association « Terres en Mêlées ». Un partenariat qui se traduit par l'octroi de billets d'avions à l'association pour ses déplacements intérieurs surtout au tournoi de rugby scolaire organisé annuellement chaque mois de septembre. A travers ce sport d'équipe par excellence, « Tsaradia » accompagne « Terres en Mêlées Madagascar » dans l'éducation mais aussi l'insertion sociale des jeunes en situation de vulnérabilité, en particulier les jeunes filles. Aujourd'hui, plus de 5510 jeunes dont 2115 filles bénéficient d'une prise en charge au sein des programmes de « Terres en Mêlées » dans six pays différents. Récemment, trois joueuses ont fait le déplacement en France pour une tournée dans les académies françaises et ont donné le coup d'envoi de la rencontre du tournoi des VI Nations entre la France et le Pays de Galles.

Créée en juillet 2018, « Tsaradia » est la filiale de la compagnie Air Madagascar qui opère sur le réseau domestique et a pour objectif de démocratiser le voyage. En sponsorisant « Terres en Mêlées Madagascar », la compagnie souhaite véhiculer les valeurs de partage, d'engagement et de solidarité à la jeunesse malgache. Depuis sa création en 2011 à Toulouse, « Terres en Mêlées » transforme le rugby comme un outil d'éducation au développement et d'insertion sociale des jeunes en situation de vulnérabilité. Les activités de l'association portent sur le développement de la pratique mixte et inclusive, la promotion de l'égalité des genres, l'éducation éco-citoyenne et l'accompagnement vers l'emploi.