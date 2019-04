Madagascar: Thaîlande-Madagascar - Don de livres pour aider nos futurs fonctionnaires

Le consul général du Royaume de la Thaïlande Mr Kriwat Phamorabutra et le directeur général de l'ENAM Mr Rabetahiana Pascal lors de la cérémonie de la remise des livres à l'école à Androhibe

La coopération de notre pays avec la Thaïlande ne cesse de progresser et cela se voit dans tous les domaines. En effet, dans le secteur de l'enseignement, le Royaume de la Thaïlande par l'intermédiaire de son consul général a remis, dans le cadre de leurs études, des livres, des ouvrages destinés à nos futurs fonctionnaires.

La cérémonie officielle de remise de 139 ouvrages sur la diplomatie, la gestion, l'économie, le commerce, l'administration, le droit, des encyclopédies et dictionnaires a eu lieu hier matin à l'école nationale d'administration (ENAM) à Androhibe. Parmi ces livres, il y a ceux offerts spécialement par la cour royale du Royaume de laThaïlande et d'autres commandés par le consulat général à une librairie en France. En prenant la parole, le Directeur de l'école a souligné que cet établissement offre une formation de qualité à ses étudiants et ce don de livres est une aide précieuse pour les étudiants dans leur quête d'excellence pour le développement du pays. Et il a ajouté que le livre a encore toute sa place malgré la prolifération de l'internet.

Mme Anona Marie Agnès directeur du développement et du partenariat au sein du ministère de la fonction publique et des lois sociales quant à elle a souligné l'importance d'une telle coopération qui donne une impulsion dynamique et nouvelle aux relations entre les deux pays. Mr Kriwat Phamorabutra , assurant l'intérim du consul général de laThaïlande a rappelé que l'objectif de cette action est de mieux faire connaître son pays et l'Asie en général. Il a ajouté que le consulat est prêt à répondre aux desideratas de cette école et à travailler étroitement avec elle pour que notre pays ait des fonctionnaires capables de remplir leurs fonctions.