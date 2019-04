Madagascar: Razafimamonjy Laza Rabary - Nommé SG du ministère du Travail

Encore une vague de nominations, lors du conseil des ministres des 17 avril dernier. Ils étaient 45 à être nommés aux hauts emplois de l'Etat.

Il s'agit, entre autres, au titre du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, Razafimamonjy Laza Rabary nommé secrétaire général. Pour le compte du ministère de l'Economie et des Finances, Lainkana Zafivanona Ernest comme directeur général des Douanes (lire article par ailleurs). Ramarolahihaingonirainy Anthony assure le titre de directeur général de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG). Toujours est-il qu'il en est le quatrième nommé à ce poste en l'espace d'un an.

Pour le ministère de la Santé, Ranaivoson Andriamasomanana Harifetra a été nommé directeur général des Ressources et Randriamahavorisoa Gilberte comme directeur des hôpitaux des régions et des districts. Quant au ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, 9 nouveaux directeurs régionaux ont été nommés.