Algérie: 28e journée de Ligue 2 - US Biskra-RC Relizane et RCK-ASMO pour rester en vie

Alger — Le choc US Biskra-RC Relizane pour l'accession et le duel des mal-classés RC Kouba-ASM Oran pour le maintien seront en tête d'affiche de la 28e journée de Ligue 2 de football, prévue samedi (16h00) et dont le classement a été chamboulé en tête après les sanctions infligées au NC Magra.

En effet, au moment où les choses semblaient se préciser en ce qui concerne les clubs qui disputent l'accession, la lourde sanction infligée par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) à l'ancien leader, le NC Magra, a fini par tout remettre en causedans cette dernière ligne droite du parcours.

Conséquence : avec 4 points en moins (1 du match perdu par pénalité contre le MC Saïda (1-1) + 3 défalqués), le NCM glisse dangereusement à la 4e place en compagnie du RC Relizane avec 44 unités, soit deux de moins que le troisième Biskra et quatre que le duo de tête WA Tlemcen-ASO Chlef, sachant que les trois premiers accéderont en fin de saison.

Le fait que dans la foulée, le NCM soit appelé à effectuer un périlleux déplacement chez l'USM Annaba (10e/35 pts) ne devrait qu'accentuer le chamboulement de l'ordre établi, car en cas de défaite samedi au stade du 19-Mai-1956, l'ancien leader pourrait tout bonnement être lâché par le trio de tête, en attendant les résultats du recours déposé pour récupérer les points perdus.

Cette sanction donne encore plus d'importance au match USB (3e/46 pts) - RCR (4e/44 pts) car susceptible de placer le vainqueur dans une position idéale à deux journées de l'épilogue.

Même objectif pour les co-leaders ASO Chlef et WA Tlemcen qui espèrent gagner pour faire partie du lot, avec peut-être un léger avantage pour les Chélifiens qui auront la chance de recevoir le MC El Eulma (6e/40 pts), au moment où les Zianides devront effectuer un long et harassant déplacement chez l'Amel Boussaâda (7e/38 pts).

Dans le bas du tableau, c'est le match de la peur RC Kouba (15e/25 pts) - ASM Oran (12e/31 pts) qui devrait le plus captiver l'attention, car s'agissant d'un duel direct pour le maintien et s'annonce comme probablement l'ultime carte à jouer pour se sauver du purgatoire, notamment pour les locaux qui n'ont plus de calculs à faire.

Ce qui sera également l'objectif de l'actuel troisième relégable, l'USM El-Harrach (14e/29 pts), lors de son déplacement chez la JSM Béjaïa (8e/37 pts), au moment où l'ES Mostaganem (11e/32 pts) se déplace chez la lanterne rouge USM Blida, reléguée depuis plusieurs journées.

Enfin, le MC Saïda (13e/30 pts) recevra la JSM Skikda (8e/37 pts) dans son stade du 13-Avril-1958 avec, là encore, l'obligation de l'emporter pour s'éloigner de la zone de turbulences.