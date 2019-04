Congo-Kinshasa: RDC - Moïse Katumbi «innocenté» dans l'affaire de spoliation d'immeuble

La Cour de cassation annule la décision du tribunal de paix. Pour les partisans de Moïse Katumbi, c'est la preuve qu'il s'agissait d'une affaire politique.

Depuis le début, Moïse Katumbi a toujours clamé son innocence dans cette affaire de spoliation d'immeuble. La Cour de cassation est allée dans son sens et a annulé la décision du tribunal de paix de Kamalondo, à Lubumbashi. Celui-ci avait condamné Moïse Katumbi à trois ans de prison et à des dommages et intérêts de un million de dollars.

« Quand Moïse disait qu'il était innocent, c'était la vérité. Et aujourd'hui, la Cour de cassation vient de confirmer que Moïse disait la vérité. Il était innocent et il a été blanchi et innocenté » se réjouit maître Barthélémy Mumba Gama, l'un de ses avocats.

Aux yeux des partisans et des avocats de l'ancien gouverneur, la justice reconnait qu'il s'agit d'une affaire politique pour l'empêcher de postuler à la présidentielle de décembre 2018.

Une justice « libérée des pressions et des influences maléfiques »

Reste l'affaire des mercenaires qui lui avait également été imputée. Elle n'inquiète pas maître Barthélémy Mumba, pour qui « la justice, libérée des pressions et des influences maléfiques, va dire le droit et va encore donner raison à Moïse Katumbi, en disant que c'est une fausse affaire de mercenaires ».

Il espère que son client sera bientôt « totalement libre » et pourra « venir contribuer au développement du pays ». Conclusion de Moïse Katumbi, joint au téléphone, « l'arrêt de la Cour de cassation est intervenu le Vendredi saint. Pour le Chrétien catholique que je suis, cela est très significatif ».