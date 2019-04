Sénégal: L'australienne Resolute Mining signe un nouvel accord de convention minière avec le gouvernement malien sur sa mine d'or Syama

Selon des informations exclusives autorisées obtenues par Confidentiel Afrique, l'australienne Resolute Mining bénéficie d'une nouvelle convention minière pour la mine d'or Syama au Mali. Selon le document bien sourcé, le nouvel accord entraîne une réduction de 10% du taux d'imposition, qui passe notamment à 25%.

Resolute Mining Ltd (ASX: RSG) a signé donc un nouvel accord de convention minière avec le gouvernement malien pour sa mine d'or Syama.

Resolute bénéficiera également d'une série d'autres concessions et garanties, notamment l'exonération des droits de douane maliens sur l'importation de carburant.

Outre cette batterie d'exonérations, Resolute a également la garantie que les taux de redevances, le régime fiscal et les dispositions fiscales ne pourront être améliorés que par de futures modifications législatives.

Partenariat et ambitions de Resolute Mining

Resolute Mining atteint une production d'or trimestrielle record à partir de Syama. Le directeur général et chef de la direction de Resolute, John Welborn, a déclaré: «Le Mali est une juridiction de l'extraction de l'or bien gérée, de longue date et d'importance mondiale. En plus de 15 ans, Resolute a établi un partenariat avec le gouvernement malien fondé sur le respect et la recherche d'un bénéfice mutuel.

La signature de la nouvelle convention sur l'exploitation minière de Syama et l'octroi d'une prolongation supplémentaire de dix ans du permis d'exploitation minière de Syama, renforcent les relations étroites entre Resolute et le gouvernement du Mali.

«La nouvelle convention offre une sécurité fiscale et opérationnelle pour nos opérations Syama et nous permet de continuer à offrir des avantages à long terme à nos actionnaires, aux parties prenantes et aux communautés locales du Mali.»

Le Mali est une juridiction privilégiée

Le Mali est un lieu de prédilection pour les mineurs d'or les plus prospères d'Afrique.

«Nous avons réussi à négocier une convention minière juste et équilibrée qui procure des taux de redevances stables à Resolute tout en garantissant une contribution économique significative à la population du Mali pendant de nombreuses années.»

Les titulaires d'un permis d'exploitation minière au Mali sont tenus de conclure un accord de convention minière avec le gouvernement malien avant le début des activités d'exploration ou d'exploitation minière.

Cet accord fonctionne en parallèle avec le permis d'exploitation minière et, avec le Code minier applicable et d'autres lois pertinentes, régit les conditions qui s'appliquent à l'exploration et aux opérations minières.