Sénégal: Oumar Youm aux responsables des services de son ministère - "Il nous faut plus de concertation"

Dakar — Le nouveau ministre des Infrastructures terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, a appelé vendredi les services relevant de son département à plus de concertation et de coordination pour optimiser leurs efforts.

"Le secteur des routes est un secteur qui a beaucoup de composantes. Le mieux, c'est que ces services du ministère, agences et autres administrations qui sont sous la tutelle du ministère, aient davantage de concertations, une très bonne communication et beaucoup de dialogue pour nous permettre de mutualiser et d'optimiser nos efforts", a-t-il déclaré.

"C'est ça que je veux imprimer, et je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées, les directeurs généraux comme les directeurs nationaux sont dans cette dynamique", a ajouté le ministre.

Oumar Youm s'exprimait à l'occasion de sa première visite aux services internes de son ministère que sont le Fonds d'entretien routier (FERA) et l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGRROUTE), suite à sa prise de service, lundi.

La visite du ministre des Infrastructures terrestres a démarré au FERA où il a été accueilli par le directeur général Mamadou Faye, en présence du personnel administratif de ce service.

Sur place, il a eu droit à un exposé sur les activités de cette structure en charge de la gestion, de l'entretien et de l'exploitation du réseau routier classé à la charge de l'Etat.

Une occasion saisie par le directeur général du FERA de solliciter une dotation plus importante. Une requête favorablement accueillie par le ministre, demandant au DG de trouver en parallèle d'autres solutions de financement innovantes.

"Votre budget doit être revu à la hausse, mais il faut aussi être ingénieux et réfléchir en interne pour trouver des financements innovants à côté de la dotation de l'Etat", a-t-il dit.

A l'AGEROUTE, où il a été également accueilli par le directeur général de cette structure, Ibrahima Ndiaye, les différents chefs de service ont eux aussi, à leur tour, fait le point sur les différents projets en cours d'exécution ainsi que ceux à venir, avant de mettre l'accent sur les contraintes et défis à relever.

"Vu de loin, la perception d'ensemble c'est que l'AGEROUTE est l'une de nos agences les plus performantes, les mieux organisées et qui délivre des résultats à la satisfaction du président de la République et des Sénégalais", a souligné Oumar Youm.

Selon M. Youm, cette visite a été pour lui, "une occasion de s'imprégner très rapidement des dossiers du secteur", à lui confiés par le chef de l'Etat Macky Sall.

Il s'est dit personnellement "très satisfait" de l'accueil qui lui a été réservé, mais aussi du "dynamisme des agents, des directeurs généraux, de leur engagement à justement réussir les politiques publiques définies par le chef de l'Etat".

"Je viens en mission vous accompagner sans arrière-pensées, sans vraiment aucun préjugé négatif, sans aucune volonté de remettre en cause ce qui se fait bien. Je viens pour vous écouter, je viens pour apprendre avec vous. Je viens aussi pour apporter ma touche pour être au niveau de la confiance qui a été placée en ma personne", a-t-il dit à l'endroit de ses interlocuteurs.