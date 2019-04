Afrique de l'Ouest: Une initiative verte de SOS Sahel pour restaurer 360 mille hectares de terre "d'ici à 2024"

Dakar — L'initiative verte lancée début 2019 par l'ONG SOS Sahel vise à restaurer 360 mille hectares de terre en Afrique "d'ici à 2024", a indiqué vendredi à Dakar le délégué général de cette organisation, Rémi Hemeryck.

"Aujourd'hui, l'enjeu est de passer d'une agriculture familiale à une agriculture moderne. Il s'agit de restaurer 360 mille hectares de terre en Afrique et de créer 100 mille emplois dans 1700 villages", a-t-il indiqué.

Le délégué général de SOS Sahel animait une conférence de presse, en prélude de la troisième édition des "Africa Days" (journées africaines) de cette organisation.

"Quand on parle de restauration des terres, il s'agit de mettre en place toutes les solutions possibles parce qu'au Sahel, il y a la plus grande potentialité en termes d'agriculture en Afrique", a relevé Rémi Hemeryck.

Cette initiative verte "a débuté en 2019 et va s'étendre jusqu'en 2024 avec un financement de 50 milliards de FCFA dont seulement la moitié des fonds a été mobilisée", a précisé M. Hemeryck.

Les "Africa Days sont une occasion de partager et de capitaliser nos actions avec nos acteurs qui sont actuellement autour de1000 dans le continent", a expliqué Sidy Sarr, vice-président de SOS Sahel.

Avec comme thème "L'agriculture intensive et moderne : comment intensifier l'agriculture familiale ? Et comment faciliter le passage vers exploitations familiales modernes ?", ces journées sont prévues les 25, 26 et 27 avril.

"C'est un moment de diffuser les bonnes pratiques et de promouvoir un modèle de développement inclusif et durable", a dit M. Sarr, selon qui après 40 ans de présence sur le continent, "Sos Sahel est présent dans 11 pays et quelque 300 millions de personnes bénéficient de ses activités".

Selon M. Sarr, le programme "Africa Days" "est composé d'un pré-forum avec une journée de préparation avec les porteurs de solutions durables suivi du forum au deuxième jour avec des débats".

Cette manifestation sera clôturée par une visite de terrain à l'école agroécologique Kaydara dans la région de Fatick.

En 2017, lors de la première édition des "Africa Days", SOS Sahel célébrait ses 40 ans d'actions sur le continent.

En 2018, cette manifestation a "mis en avant le grand potentiel des productions locales afin de fournir aux populations urbaines et rurales d'Afrique une nourriture saine et nutritive dans le cadre d'une économie locale dynamique et pourvoyeuse d'emplois", indique un document de presse.

SOS Sahel a été fondée au Sénégal en 1976 par le président Léopold Sédar Senghor à la suite d'une période de sécheresses extrêmes.

L'ONG agit aujourd'hui dans 11 pays de la bande sahélienne, du Sénégal à Djibouti, avec l'ambition d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés rurales d'Afrique sub-saharienne.