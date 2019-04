Cote d'Ivoire: Notre Dame de Paris - Le rapport de l'homme avec Dieu ne doit pas être dans l'impasse

billet

" En 24h, on arrive à réunir 1 milliard d'euros pour de la pierre, mais pas pour des humains qui souffrent au quotidien ", disait François Boulo, gilet jaune et avocat. Il dénonce une "générosité de façade" des grandes fortunes françaises suite à l'incendie de Notre Dame. Doit on comparer Dieu l'Éternel, créateur de l'univers à l'homme sa créature / son esclave qui n'est pas immunisé contre la fragilité et la vulnérabilité ? La spontanéité n'est pas une fausse note, en terme de donation au Seigneur Tout Puissant, de malheur de la France et de l'Europe, dans le contexte de compassion, d'émotion et de tristesse du monde entier, après l'incendie de Notre Dame fragile mais fièrement débout.

Face au ravage porté à la demeure de Dieu, les plus grandes fortunes françaises, ont donné en 24 heures plus de 900 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale. Cependant, trois jours après l'incendie, les noms de certains ultra-riches français ne figuraient pas sur la liste des généreux donateurs et philanthropes. Ils ont raté l'occasion et l'épisode religieux depuis 1865, pour montrer à la France et au monde que leur solidarité est effective dans le malheur national, que leur rapport avec Dieu n'est pas dans l'impasse, qu'ils ont ni amertume ni répulsion du Saint Esprit plus fort à la fois que l'esprit du mal de Satan et l'esprit humain

La richesse est dans la générosité envers Dieu et la solidarité avec l'homme. L'avarice envers Dieu et l'homme sa créature faite à son image et à sa ressemblance, est source de pauvreté. L'homme n'est pas propriétaire de l'argent en poche mais en est le gardien, pendant son passage sur terre où il a plus de problèmes que de solutions, sans le secours de Dieu par ses voies miraculeuses et insondables. L'incendie de la Cathédrale Notre Dame de Paris, en date du lundi 15 avril 2019, a été maîtrisé par le courage exceptionnel d'environ 400 pompiers français, experts de la science du comportement du feu, pendant dix (10) heures de lutte méthodique, stratégique, compétente et exemplaire contre les flammes de l'enfer sur terre.

Chroniqueur expert consultant