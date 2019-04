Maroc: Un derby aussi chaud que show - Environ 30.000 billets ont été mis en vente

La 25e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroulera en cette fin de semaine et sera marquée par le derby casablancais entre le WAC et le RCA. Une journée déterminante pour des équipes qui cherchent encore à rester dans la course au titre, mais aussi pour celles qui tentent de fuir la zone de turbulences.

Pour ce qui est du derby qui se jouera encore une fois loin du Complexe Mohammed V, il aura lieu dimanche à partir de 16h au Grand stade de Marrakech. Ce 126e derby aura un goût particulier du fait que le WAC est leader avec 52 points et que le Raja est dauphin avec 43 unités au compteur et un match en moins. Des ingrédients qui donneront plus d'importance à une rencontre qui attire l'attention des fans du foot national.

Dans ce cadre, des réunions ont eu lieu à Marrakech pour assurer la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après le match. Environ 30.000 billets ont été mis en vente depuis vendredi aux prix de 30, 50 et 300 dirhams, et selon Rachid Naifi, directeur du Grand stade de Marrakech, toutes les dispositions ont été prises pour que la rencontre se déroule dans les meilleures conditions.

Côté protagonistes, le WAC sera privé des services d'Ismaïl Haddad, Mohamed Ounnajem, blessés, et Mohamed Nahiri, alors que les Verts seront privés de leur pièce maîtresse Abdelilah Hafidi pour blessure, de Mohcine Iajour, Omar Boutaib, Mohcine Douik et Ilias El Hadad pour cumul de cartons jaunes. Et contrairement à ce qui a été avancé par certains médias, c'est le referee marocain Redouane Jiyed qui arbitra cette rencontre, secondé par Azkaou Lahcen et Yahya Nouali.

Pour ce qui est des autres matchs de cette journée, en plus de la rencontre qui devait opposer vendredi soir le KACM à l'OCK, le CAYB reçoit ce samedi à 16h au stade municipal de Berrechid le MAT, le MCO accueille le DHJ au stade municipal d'Oujda à 15h et le RCOZ croisera le fer avec le CRA à 20h au stade municipal de Oued Zem.

En ce qui concerne les matchs de dimanche, l'OCS reçoit l'AS FAR au stade El Massira à 18h et l'IRT affrontera la RSB au Grand stade de Tanger. A 20h, le FUS sera à rude épreuve face au HUSA au Complexe sportif Moulay El Hassan de Rabat.

Programme avec arbitres

Samedi

15h00 : MCO-DHJ au stade municipal à Oujda (Mustapha Kechaf)

16h00 : CAYB-MAT au complexe municipal à Berrechid (Mohamed Nhayeh)

Dimanche

16h00 : WAC-Raja au Grand stade de Marrakech (Redouane Jiyed)

18h00 : OCS-ASFAR au stade El Massira à Safi (Abderrahim Yaagoubi)

18h00 : IRT-RSB au Grand stade de Tanger (Adil Zourak)

20h00 : RCOZ-CRA au stade municipal à Oued Zem (Reddad Daki)

20h00 : FUS-HUSA au stade Prince Héritier Moulay El Hassan (Yassine Bouslim)

Championnat D2

Le championnat de seconde division de football se poursuivra ce dimanche à partir de 16h00 pour le compte de la 29ème journée dont voici le programme des matches avec arbitres :

CJBG-KAC au terrain municipal à Kalaa Sraghna (Abdelouahad Fatihi)

CRS-ASS au terrain Errazi à Berrechid (Mohamed Bellote)

IZK-JSKT au stade 18 novembre à Khémisset (Essadi Hanafi)

OD-MAS au stade Ahmed Fana à Dchiera (Jalal Jiyed)

RAC-WST au stade Père Jégo à Casablanca (Mohamed Lahouideri)

RBM-CAK au stade d'honneur à Béni Mellal (Hicham Tiyazi)

USK-RCAZ au terrain municipal à Machraa Belaksiri (Noureddine Jaafari)

WAF-JSM au complexe sportif de Fès (Nabil Benrkya)