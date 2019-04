Algérie: Me Brahimi pour une transition même en dehors de la Constitution

ALGER- Me Miloud Brahimi a plaidé, vendredi à Alger, pour la mise en place d'une "commission souveraine" chargée de gérer la transition et l'organisation de l'élection présidentielle "sans hésiter à mettre la Constitution de côté".

Cette commission qui sera créée en accord avec les partis politiques et les représentants de la société civile "peut différer la date de l'élection présidentielle et préparer le terrain afin d'assurer le départ définitif de ce système", a déclaré Me Brahimi à l'APS au lendemain de sa rencontre avec le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah.

La commission que j'ai proposée au chef de l'Etat, "prendra les décisions et les procédures nécessaires sur comment faire, qui va faire et quand il faut faire", a-t-il dit, soulignant que cette commission doit "prendre toutes les décisions sans hésiter à mettre la constitution de côté".

Pour Me Brahimi, l'institution proposée par M. Bensalah dans son message à la nation pour réunir les conditions d'organisation d'élections nationales "honnêtes et transparentes" peut se transformer en commission de transition et préparer les conditions de la prochaine présidentielle.

Abdelaziz Belaid: Garantir l'intégrité et la transparence des élections

La conférence de lundi prochain arrivera à un constat selon lequel "il est impossible de tenir une élection présidentielle le 4 juillet prochain que le peuple rejette", a ajouté M. Brahimi.

De son côté, le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid, a proposé lors de sa rencontre avec M. Bensalah, "des solutions à même de garantir l'intégrité et la transparence des élections, et ce, à travers l'instance indépendante des élections. Celle-ci doit être dotée, d'une "totale indépendance", et de "prérogatives de contrôle et d'organisation du déroulement de toutes les phases du processus électoral", indique un communiqué du parti.

Belaid a estimé que "la stabilité du pays, la préservation des institutions et des personnes, ainsi que "le transfert du pouvoir dans le cadre de la légalité ne peut se faire qu'à travers des élections propres et transparentes".

Bensalah a reçu jeudi successivement, MM. Abdelaziz Ziari, Abdelaziz Belaid et Miloud Brahimi, en tant que personnalités nationales dans le cadre de la volonté de concertation que prône le chef de l'Etat dans le traitement de la situation politique du pays.