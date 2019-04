Maroc: Journée culturelle marocaine en Bulgarie

L'ambassade du Maroc en Bulgarie a organisé, mardi dernier, "la Journée culturelle marocaine" dans la ville de Plovdiv qui a été désignée capitale européenne de la culture au titre de l'année 2019.

Cette manifestation culturelle a été inaugurée par l'ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Zakia El Midaoui, et le directeur du Musée ethnologique régional, Angel Yankof, en présence notamment des conseillers municipaux, des élus locaux de différents partis politiques bulgares, outre les représentants de la presse locale, indique jeudi un communiqué de l'ambassade du Maroc.

Intervenant à cette occasion, El Midaoui a souligné l'importance qu'accorde le Maroc au développement du secteur touristique sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant en avant aussi le rôle du secteur de l'artisanat marocain qui représente une proportion considérable en termes d'emploi et de produit intérieur brut.

Rappelant le statut central de la culture eu égard à son apport à l'économie, son lien avec les technologies, sa contribution au marché de l'emploi et sa capacité à enrichir la réputation et l'influence des pays en général, la diplomate a indiqué que la politique culturelle bénéficie du maillage institutionnel représenté, entre autres, par l'action à travers des stratégies sectorielles relatives au tourisme, à l'artisanat et à l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

L'intégration de l'ensemble des composantes du patrimoine culturel dans la politique de mise en valeur a eu des retombées économiques importantes sur le Royaume, a indiqué El Midaoui, précisant que dans le cadre de sa politique culturelle, le Maroc accorde un intérêt particulier à la communication et à l'interaction culturelle et intellectuelle entre les nations et les communautés pour renforcer la compréhension entre les différentes cultures.

Pour sa part, le directeur du Musée ethnologie a souligné que cette manifestation offre l'occasion de montrer aux habitants de Plovdiv la culture riche et diversifiée du Maroc. Qualifiant cette initiative d'originale dans son genre, M. Yankov a exprimé le souhait que cette manifestation culturelle soit le début d'une série d'autres activités que l'ambassade organisera à Plovdiv, y compris avec le Musée ethnologique régional, qui est le deuxième plus grand musée spécialisé dans ce type d'action en Bulgarie.