Cote d'Ivoire: Ramadan pour les malades 2019 - L'Ong Almuwassat recherche 38 millions pour les couches défavorisées

Comme chaque année, l'Ong Almuwassat lance son activité traditionnelle dénommée « Ramadan pour les malades », qui consiste à rechercher des moyens pour la prise en charge des malades démunis hospitalisés.

Pour cette année, le conseil d'administration de l'Ong Almuwassat dirigée par l'imam Koné Harouna, accompagné de la directrice exécutive, Aminata Soumahoro, et de quelques membres du conseil, a procédé au lancement officiel de Ramadan pour malades 2019 le 14 avril, à la mosquée du Chu de Treichville.

A cette occasion, l'imam Koné Harouna, après avoir exprimé sa gratitude aux donateurs, a déclaré avoir besoin de la somme de 38 millions de francs CFA pour faire face à « Ramadan pour les malades 2019 ».

« Il est vrai que de 2002, date de création de l'Ong, à 2018, grâce à vos contributions, Almuwassat a pu distribuer plus de 32. 833 plats et 5.515 kits hygiéniques. Mais pour cette édition de 2019, le défi est encore plus grand, dans la mesure où notre Ong fait face à une tension de trésorerie et en même temps, à des demandes de plus en plus accrues de la part des démunis hospitalisés et non hospitalisés », a-t-il affirmé.

Cette année, l'Ong ambitionne d'équiper des hôpitaux qui ont exprimé des besoins en matelas en draps, en lits etc. Elle veut également distribuer 5000 plats aux malades, à leurs parents et au personnel soignant de garde dans treize centres hospitaliers à travers le pays le jour du ramadan. « Il nous faut signer des conventions avec dix autres hôpitaux, et des conventions avec trois Chu ». Pour couvrir tous ces besoins, il a expliqué qu'il faut la somme de 38 millions de Fcfa à l'Ong.

A en croire le président du conseil d'administration de Almuwassat, les prises en charge des malades couvrent les médicaments, les examens échographiques, le kit opératoire, la poche de sang et la radio. Tous les malades démunis sont pris en charge sans distinction.