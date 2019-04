Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (National/31e journée)

National, 31e journée

Boulogne-sur-Mer bat Quevilly-Rouen (2-1). Mons Bassouamina a joué 85 minutes, tandis que Bevic Moussiti Oko a disputé l'intégralité du match. Sans trouver la faille. Nordistes et Normands sont 7e et 11e avec respectivement 38 et 42 points.

L'Entente-Sannois-Saint-Gratien et Dunkerque se neutralisent (1-1). Jonathan N'Sondé est entré à la 63e, tandis que Randi Goteni a joué toute la rencontre.

Un résultat qui n'arrange aucune dès deux équipes, respectivement 17e et 16e avec 28 et 34 points.

Mauvaise opération de Tours, vaincu chez la lanterne rouge, Drancy (0-1). Yann Mabella, remplacé à la 62e, et ses coéquipiers, restent 14e et premiers non relégables mais avec le même nombre de points que Dunkerque et Marignane, 16e et 15e.

Sans Fred Salem, non retenu, Concarneau chute face à Chambly (0-3). Les Picards rejoignent ainsi Rodez en Ligue 2.

Jeudi soir, en match avancé, Le Mans l'a emporté à Cholet (1-0). Bradley Mazikou était titulaire dans les rangs du SOC, tandis que Ryan Bidonga est entré à la 79e côté sarthois.