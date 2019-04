Cote d'Ivoire: Ministère de l'Emploi et de la Protection sociale - 25 nouveaux véhicules de fonction pour les inspecteurs du travail

Les engins ont été remis, hier, aux bénéficiaires par le ministre Pascal Kouakou Abinan dans l'enceinte de l'Institut national de formation sociale à Cocody.

Quinze pick-up et dix berlines d'une valeur globale d'environ 500 millions de F Cfa ont été officiellement remis, hier, par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kouakou Abinan, à des responsables et inspecteurs des services de contrôle de la direction générale du travail (Dgt). Le ministre a, à la tribune de la cérémonie, qui a eu pour cadre l'Institut national de formation sociale (Infs) de Cocody, indiqué que les 25 véhicules dont ils ont reçu les clés, ce jour, vont contribuer à améliorer les conditions de travail des inspecteurs de travail dans leurs zones de compétence.

Pascal Kouakou Abinan a fait savoir que l'effort du gouvernement de doter les inspecteurs du travail de moyens de mobilité découle de l'engagement du Président de la République, Alassane Ouattara, et de son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, d'assurer un meilleur équilibre professionnel aux employés et agents dans les entreprises et de promouvoir le travail décent. « Ces voitures de service vous permettront de mener efficacement vos missions de contrôle des entreprises et de veiller à l'application des dispositions légales », a recommandé le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale aux bénéficiaires. Il les a également exhortés à faire bon usage des véhicules et de ne pas s'en servir à des fins privées.

La directrice générale du travail, Bintou Coulibaly, a rappelé que la remise des véhicules aux inspecteurs du travail est la matérialisation d'une promesse du ministre d'accroître leur mobilité afin qu'ils soient davantage sur le terrain. « Avec ces voitures, nous nous rendrons partout où le travail nous appelle pour accomplir notre mission de consolidation de la démocratie sociale », a-t-elle rassuré, au nom des bénéficiaires.