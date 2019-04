Soudan: Parti Unioniste souligne l'importance de la conscience et du respect parmi les forces nationales

Obied — Le Parti National Unioniste (PNU) au Nord-Kordofan a souligné l'importance de la sensibilisation et du respect mutuel entre tous les organes et entités des forces nationales, militaires, professionnelles, de la jeunesse et les manifestants a la 'Place de Nasr-(triomphe)'.

Dans une déclaration publiée par SUNA, le parti a indiqué que cela se faisait en envisageant tous les moyens de rétablir le pays en établissant des mécanismes appropriés et en préparant un climat propice à l'étude des données de la prochaine étape au sein des conférences économiques nationales et à la participation d'experts en économie hautement qualifiés. Et des reformes à court et à long terme pour résoudre la crise et la récession, restaurer les infrastructures, l'économie et le développement sur la base de la légitimité constitutionnelle, politique et sociale.

Il a appelé à la coopération avec les pays voisins afin de trouver une solution durable, juste et globale pour consolider la sécurité et promouvoir la paix et la stabilité dans le cadre de la légitimité internationale.